Testdorp aan Spoor Oost neemt 20.000ste test af en voert capaciteit op Philippe Truyts

10 oktober 2020

Het testdorp op Spoor Oost heeft de kaap van 20.000 testen gerond . Dat meldt het kabinet van schepen voor Gezondheidszorg Fons Duchateau (N-VA). Vanaf maandag wordt de capaciteit opgeschaald naar duizend testen per dag. Opmerkelijk: zes op de tien bezoekers zijn jonger dan 40.

De testsite voor Covid-19 opende begin augustus, negen weken geleden. Aanvankelijk werden enkel mensen zonder symptomen getest, sinds 1 oktober kun je er ook terecht met lichte ziekteverschijnselen. Om toegelaten te worden, moet je ofwel een digitaal voorschrift van de huisarts voorleggen, een test nodig hebben voor een buitenlandse reis, een activatiecode van een contactonderzoeker gekregen hebben of teruggekeerd zijn uit een rode zone.

Volgens cijfers van het kabinet-Duchateau maken mensen met een doktersvoorschrift 38 procent uit van de testen. In 27 procent van de gevallen ging het om een reis naar het buitenland, 23 procent was doorverwezen door een contactonderzoeker. Slechts 11 procent betrof mensen die uit een rode zone terugkeerden.

Meestal jonger dan 40

Zestig procent van de getesten zijn jonger dan 40. Twintigers vormen de grootste groep met een op de vier testen, dertigers zijn goed voor een vijfde, tieners voor een zesde van alle testen.

Maandag opent een vijfde teststraat om de verwachte stijging van de vraag te kunnen volgen. De capaciteit stijgt dan naar duizend testen per dag. “Het testdorp is een bondgenoot van alle hulpverleners die het nog maanden zeer zwaar zullen hebben”, zegt schepen Fons Duchateau. “Iedere dag nemen we hen minstens 500 testen uit handen. Dat aantal zal wellicht stijgen.”

Volgende week zou ook duidelijk kunnen worden wat de nieuwe locatie wordt voor het testdorp voor de komende winter.