Test met slimme verkeersstromen: te druk aan Kennedytunel? Dan gratis door Liefkenshoektunnel



CVDP

24 oktober 2019

12u36 0 Antwerpen Het Vlaams Verkeerscentrum, BMW Group, Be-Mobile en MAPtm testen de komende maanden een nieuwe ‘slimme tunnel service’ op de ring rond Antwerpen. Daarbij gaan ze na of ze het verkeer beter kunnen spreiden over de Kennedytunnel en de Liefkenshoektunnel om zo de filedruk op de Antwerpse ring te verkleinen.

In de Antwerpse regio kan snelwegverkeer via twee tunnels de rivier de Schelde oversteken: de Kennedytunnel en de Liefkenshoektunnel. De Kennedytunnel is de drukste tunnel van Vlaanderen met gemiddeld 160.000 voertuigen per dag. De Liefkenshoektunnel is een toltunnel waar dagelijks slechts 40.000 voertuigen doorheen rijden.

Met dit proefproject wordt getest of een nieuwe slimme tunnel service de oververzadigde Kennedytunnel kan ontlasten en de verkeersdruk evenwichtiger kan verdelen over de beide Scheldetunnels. Het staat los van de al bestaande tolvrij maatregel bij grote hinder.

Gratis door de tunnel

Tijdens het proefproject zullen weggebruikers die de Kennedytunnel passeren, bij grote verkeersdrukte proactief een alternatieve route via de Liefkenshoektunnel voorgesteld krijgen. Wanneer zij die aangeboden omleiding in hun navigatiesysteem accepteren, ontvangen ze meteen een digitale voucher waarmee ze gratis door de Liefkenshoektunnel kunnen rijden. Het Vlaams Verkeerscentrum bepaalde de parameters die nodig zijn om dit systeem te activeren. Er wordt onder andere gekeken naar de real time verkeersdrukte in de Kennedytunnel en de restcapaciteit van de Liefkenshoektunnel.

Het testproject in Antwerpen is onderdeel van het Europese project SOCRATES 2.0. Hierin onderzoeken publieke en private partners in verschillende steden hoe zij het beste kunnen samenwerken voor efficiënter en veiliger verkeer. Naast Antwerpen vinden dit najaar ook proefprojecten plaats in Amsterdam, Kopenhagen en München.

Aanmelden als tester

De testen worden gedaan door gebruikers van het BMW-navigatiesysteem en de Be-Mobile-verkeersapp Flitsmeister. Geïnteresseerde weggebruikers van andere automerken die het proefproject mee willen testen, kunnen zich hier aanmelden.

In deze video ontdek je hoe de ‘slimme tunnel service’ precies werkt: