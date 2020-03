Terugkeer naar de Arenberg uitgesteld naar september door coronacrisis maar acteur Ruud De Ridder blijft optimistisch: “Misschien schrijf ik er ooit wel eens een triller over”

Antwerpen

Hij had zijn terugkeer naar de bakermat die De Arenberg voor hem is, ongetwijfeld anders voorgesteld. In mei zou acteur en schrijver Ruud De Ridder er opnieuw op de planken staan met zijn Echt Antwaarps Teater maar de coronacrisis besliste er anders over. Repetities liggen stil, de schrijverspen wordt zoveel als mogelijk opgenomen - niet gemakkelijk voor een deadline schrijver - en tussendoor ontdekt hij dat hij een kok zou kunnen spelen maar er zeker geen is. Het leven van een bekende Antwerpenaar tijdens de lockdown.