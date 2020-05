Terug van weggeweest: vanaf volgend weekend opnieuw markt op het Theaterplein ADA

24 mei 2020

De wekelijkse zaterdag en zondagmarkt komt opnieuw naar het Antwerpse Theaterplein. Vanaf volgend weekend zullen er 50 marktkramers opnieuw hun waren aanprijzen. Wie dat mag doen wordt bepaald door een loting.

Goed nieuws voor de marktkramers en de marktliefhebbers want vanaf volgend weekend keert de markt terug naar het Theaterplein in Antwerpen. Al zal dat voorlopig met een beperkt aantal kramen zijn van vijftig stuks. Dat is een pak minder dan de 112 kramen op zaterdag en meer dan 200 op zondag.

Welk kramen er zullen staan wordt bepaald door een loting. Vanaf maandag kunnen marktkramers zich inschrijven en woensdag worden er uit die inschrijvingen vijftig kramen geloot. Ben je er niet bij, dan kom je automatisch in de pot terecht voor het weekend van de week die erop volgt.