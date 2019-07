Terug van weggeweest: plannen voor heraanleg Boomgaardstraat Voorbereidende werken starten in augustus, in 2020 gaat de hele straat op de schop BJS

01 juli 2019

16u41 20 Antwerpen Er zit weer schot in de plannen voor de heraanleg van de Boomgaardstraat, op de grens van de districten Antwerpen en Berchem. Eind augustus start de aannemer met graafwerken voor de aanleg van nutsleidingen. In 2020 gaat de hele straat op de schop.

De bewoners van de Boomgaardstraat krijgen een nieuw rioolnetwerk en asfalt. Er komen ook fietssuggestiestroken aan beide zijden van de weg én extra snelheidsremmers (bovenop de bestaande) die ervoor moeten zorgen dat de zone 30 zeker gerespecteerd wordt.

Vanaf 19 augustus voert de aannemer voorbereidende nutswerken uit. De Boomgaardstraat is dan afgesloten komende van station Berchem tussen de Grotesteenweg en de Sint-Lambertusstraat. Er loopt een omleiding via de Lamorinièrestraat en de Marialei. De bushalte aan Brouwerij De Koninck verhuist naar de parkeerstrook op de Mechelsesteenweg.

De eigenlijke heraanleg van de straat begint in 2020. Eerst wordt enkel het deel tussen de Stanleystraat en Albert Grisarstraat heraangelegd. Het deel tussen de Grotesteenweg en de Albert Grisarstraat komt daarna aan de beurt. Voor dat deel van de straat willen de districten eerst onderzoeken hoe de verkeerssituatie aan de Grotesteenweg kan verbeterd worden.

De heraanleg van de Boomgaardstraat had eigenlijk in het najaar van 2017 moeten beginnen, maar de districten Antwerpen en Berchem - de Boomgaardstraat ligt op de grens – beslisten destijds rioolbeheerder rio-link om de werken uit te stellen.

“Tegelijk met andere lopende en geplande werven in de stad (de werken in de Guldenvliesstraat bijvoorbeeld, of de knip van de Leien, red.), zou de heraanleg van de Boomgaardstraat te veel druk hebben gezet op de verkeerssituatie in de buurt en de stad”, legt Antwerps districtsburgemeester Paul Cordy (N-VA) uit. “Daarnaast speelde ook het financiële plaatje een rol in de beslissing om uit te stellen. Op het einde van de meerjarenbegroting was het voor een klein district als Berchem niet evident om haar deel van de kosten voor de heraanleg nog in te passen.”

De werken zullen vermoedelijk een jaar in beslag nemen.