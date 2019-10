Terug van weg geweest: het biertje Winterkoninck AMK

10u40 2 Antwerpen Liefhebbers die goede herinneringen hebben aan het biertje Winterkoninck kunnen opgelucht ademhalen. Brouwerij De Koninck tapt het donkere biertje na vijf jaar afwezigheid opnieuw vanaf zondag 27 oktober.

Het biertje Winterkoninck werd voor het laatst gebrouwen in de winter van 2014. Het is geïnspireerd op het Bolleke, maar er wordt gebruik gemaakt van meer speciale mouten. Vandaar de donkere robijnrode kleur. Het bier is met zijn 6,8 % ook iets hoger in alcohol.

De vraag naar Winterkoninck was gedurende die vijf jaar groot en dus hebben de De Koninck brouwers besloten om het winterbier opnieuw op kleine schaal te brouwen. Traditioneel werd het bier steevast gelanceerd tijdens de overgang naar het winteruur, en dat blijft ook zo na vijf jaar afwezigheid. Dit wil zeggen dat het bier enkel in de bar van de brouwerij te proeven is vanaf zondag 27 oktober, 15 uur. Wie toch Winterkoninck mee naar huis wil nemen, kan het bier laten tappen op de brouwerij en meenemen in een crowler (bier in blik). Winterkoninck blijft beschikbaar tot de lente begint.