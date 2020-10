Terreur van V-bommen begon voor Antwerpen precies 76 jaar geleden: V2 op Schildersstraat doodde 32 mensen Philippe Truyts

13 oktober 2020

16u47 1 Antwerpen Met een korte bloemenhulde naast het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten is dinsdag de inslag van de Met een korte bloemenhulde naast het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten is dinsdag de inslag van de eerste V-bom op Antwerpen herdacht. Een V2-raket zaaide op vrijdag 13 oktober 1944 dood en vernieling in de Schildersstraat en de Karel Rogierstraat. Tweeëndertig mensen lieten het leven.

Vzw Herdenking eerste V-bom Antwerpen organiseert al sinds 2004 een jaarlijkse plechtigheid op de onheilsplek. Een gedenksteen herinnert er aan de nachtmerrie die 5,5 maand zou duren, tot 28 maart 1945.

Er zijn 3.500 Antwerpenaren omgekomen door V1- en V2-bommen. Dat zijn meer slachtoffers dan bij de aanslag op de Twin Towers op 11 september 2001. Philip Heylen, vzw Herdenking eerste V-bom Antwerpen

Voorzitter Philip Heylen, ex-CD&V-schepen in Antwerpen, kan het belang van dit soort herdenkingen niet genoeg beklemtonen. “Er zijn 3.500 Antwerpenaren omgekomen door V1- en V2-bommen. Dat zijn meer slachtoffers dan bij de aanslag op de Twin Towers op 11 september 2001. Het doet ons altijd nadenken over solidariteit, democratie, alle waarden die we moeten koesteren. En hoe dat wordt doorgegeven aan de volgende generaties. Op de trappen van het museum zaten enkele studenten iets te eten. Ze vroegen me of er iemand was overleden. Toen ik hen vertelde over wat er zich hier in oktober 1944 had afgespeeld, begonnen ze spontaan foto’s te nemen.”

Naast Philip Heylen waren onder meer ook voormalig burgemeester Leona Detiège (sp.a) en Raymond De Mulder op de hulde. De Mulder, nu 88, was twaalf toen de V-bom om 9.45 uur die vrijdag insloeg. Zijn ouderlijk huis in de Karel Rogierstraat raakte zo zwaar beschadigd dat het moest worden afgebroken.

Cinema Rex

De zware tol van 13 oktober 1944 zou helaas nog een aantal keer worden overtroffen. De V2 op de toenmalige Cinema Rex was veruit de gruwelijkste inslag: die kostte het leven aan 567 mensen, zowel burgers als soldaten.