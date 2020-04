Terreinwagen ramt balustrade boven Ring Patrick Lefelon

09 april 2020

20u43 0

Een SUV-terreinwagen RAnge Rover is uit de bocht gegaan op de aansluiting van de Antwerpse Ring met de A12. De auto kwam uit de richting Nederland en nam aan hoge snelheid de afrit. De vrouwelijke chauffeur verloor de controle over het stuur en ramde de balustrade van de brug over de ring. Een deel van het hek brak af en viel op de ondergelegen rijbanen. De auto ging dan over de kop maar bleef op de afrit liggen. De bestuurster raakte slechts licht gewond.

Volgens het Vlaams Verkeerscentrum zijn de brokstukken ondertussen opgeruimd. Er wordt nazicht gedaan of er nog schade aan de brug is. Voorlopig blijven twee rijstroken van de Ring afgesloten. Ook de aansluiting naar de A12 blijft voorlopig dicht.