Terrasbrand op Mechelsesteenweg snel onder controle Sander Bral

10 augustus 2020

15u35 0

Bij een terrasbrand aan de Mechelsesteenweg was er zaterdagmiddag stevige rookontwikkeling. De brand brak rond één uur uit in de woning aan de terraskant. De bewoners waren op dat moment niet thuis maar op vakantie. Alle bewoners die wel in het appartementsgebouw waren, konden zichzelf in veiligheid brengen.

De brandweer kreeg de brand snel onder controle. Het verkeer dat de stad wilde inrijden, kon niet meer door en werd omgeleid. Het tramverkeer ondervond nagenoeg geen hinder. Het pand is beschadigd, al blijft het appartement bewoonbaar. Niemand raakte gewond.