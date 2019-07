Terras Da Giovanni op ’t Eilandje moet weg omdat het ‘beeldkwaliteit’ van woontoren aantast Annelin Marien

14 juli 2019

16u19 9 Antwerpen “We vinden het verschrikkelijk om te delen en zijn er erg verdrietig over maar helaas is het toch echt waar.. ons fantastisch mooi terras op het Eilandje moet weg.” Zo luidt de Facebookpost van restaurant Da Giovanni. “De aangebouwde veranda tast de beeldkwaliteit van de woontoren aan, en daarom is een vergunning geweigerd”, zegt de stad.

Eigenaar Giovanni Caglar is er het hart van in. “Ik ben heel verdrietig dat vanwege een paar bewoners in het gebouw ons mooie terras weg moet. De reden was niet eens geluidsoverlast, het enige bezwaar is dat de bewoners het grote terras aan hun gebouw niet mooi vinden! Die mensen zijn in de stad komen wonen, maar hebben nog de mentaliteit van in de buitenwijken.” Volgens Giovanni is dit broodroof. “Wij hebben net een zware periode moeten overbruggen, omdat er werken waren aan de Londenbrug. Nu begint de zaak eindelijk terug goed te draaien, en dan gebeurt dit weer. Dat terras staat er al vier jaar, met veel positieve commentaar van mensen uit de buurt, maar omdat enkele bewoners het niet mooi vinden, moet het weg. We zullen ook noodgedwongen mensen moeten ontslaan, omdat we zonder terras minder personeel nodig hebben.”

Giovanni krijgt van de stad Antwerpen geen vergunning voor het terras, dus moet het weg. “Wij zijn heel boos en triest, en ook ontmoedigd. Het liefst zou ik alles verkopen en naar het buitenland trekken. Je steekt je nek uit als ondernemer, maar blijkbaar wordt dat niet geapprecieerd”, aldus Giovanni.

Veranda

De woordvoerder van schepen voor Stadsontwikkeling Annick De Ridder laat weten dat het hebben van een terras op zich geen enkel probleem hoeft te betekenen. “Het gaat hier over de aangebouwde veranda. Deze veranda is gebouwd zonder eerst een vergunning aan te vragen maar is wel degelijk vergunningsplichtig. De eigenaar heeft dit dan willen regulariseren maar de aanvraag is geweigerd omwille van een negatief advies van de brandweer en ook omdat dit stedenbouwkundig niet in orde is. De veranda is namelijk aangebouwd aan één van de zes vrijstaande torens op de kaaien. De beeld- en architecturale kwaliteit van de torens worden hierdoor aangetast waardoor een vergunning geweigerd is. Als de veranda bijvoorbeeld wordt losgezet van de toren zijn er wel degelijk mogelijkheden. Dit is ook zo meegegeven aan de eigenaar.”

“Als vergunningsverlener willen we de beeldkwaliteit van onze stad bewaken en versterken. De horeca speelt een belangrijke rol in de verlevendiging van diezelfde stad, daarom een oproep om eerst een vergunning aan te vragen en dan pas te beginnen bouwen. Want we willen allemaal hetzelfde, een bruisende Scheldestad”, benadrukt Annick De Ridder.