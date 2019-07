Terras Da Giovanni op ’t Eilandje moet weg “omdat buren het niet mooi vinden” Annelin Marien

16u19 7 Antwerpen “We vinden het verschrikkelijk om te delen en zijn er erg verdrietig over maar helaas is het toch echt waar.. ons fantastisch mooi terras op het Eilandje moet weg.” Een verdrietige Facebookpost van Da Giovanni laat weten dat het terras van het Italiaans restaurant, dat op verschillende plekken in Antwerpen vestigingen heeft, weg moet. Buurtbewoners vinden dat het terras niet mooi oogt aan de ingang van het appartementsgebouw, en daarom moet het terras nu verdwijnen.

Eigenaar Giovanni Caglar is er het hart van in. “Ik ben heel verdrietig dat vanwege een paar bewoners in het gebouw ons mooie terras weg moet. De reden was niet eens geluidsoverlast, het enige bezwaar is dat de bewoners het grote terras aan hun gebouw niet mooi vinden! Die mensen zijn in de stad komen wonen, maar hebben nog de mentaliteit van in de buitenwijken.” Volgens Giovanni is dit broodroof. “Wij hebben net een zware periode moeten overbruggen, omdat er werken waren aan de Londenbrug. Nu begint de zaak eindelijk terug goed te draaien, en dan gebeurt dit weer. Dat terras staat er al vier jaar, met veel positieve commentaar van mensen uit de buurt, maar omdat enkele bewoners het niet mooi vinden, moet het weg. We zullen ook noodgedwongen mensen moeten ontslaan, omdat we zonder terras minder personeel nodig hebben.”

Giovanni vroeg al een vergunning aan de provincie, en kreeg die, maar van de stad Antwerpen moet het terras weg. “Wij zijn heel boos en triest, en ook ontmoedigd. Het liefst zou ik alles verkopen en naar het buitenland trekken. Je steekt je nek uit als ondernemer, maar blijkbaar wordt dat niet geapprecieerd.” aldus Giovanni.

Het stadsbestuur kon tot nu toe nog niet reageren.