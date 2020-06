Terra Nova start ticketverkoop: “Voor zalige maar veilige staycation in Antwerpen” CVDP

17 juni 2020

09u42 1 Antwerpen Met Terra Nova bieden de groen- en recreatiedomeinen van de provincie Antwerpen en de landgoederen van Kempens Landschap avontuurlijke en betaalbare zomeractiviteiten dicht bij huis. De online ticketverkoop is vandaag om 13 uur gestart.

We zaten de voorbije maanden allemaal in ‘ons kot’, maar krijgen stilaan terug wat meer bewegingsvrijheid. Met Terra Nova, het zomeraanbod vol ‘speciallekes’, kunnen we toch buiten voor een mooie zomer.

De vorige zomer bood Terra Nova enkele activiteiten aan waarbij sociaal contact en het bouwen aan groepsgevoel centraal stonden. Dat werd dit jaar achterwege gelaten. Zo vind je in de Terra Novakalender deze keer jammer genoeg geen Expeditie Fortizon, geen Ezelcruises of geen Wilderpark en ook geen evenementen met georganiseerde fiets- en wandeltochten.

Terra Nova helpt iedereen graag uit zijn kot te komen. “Met behulp van supertoffe zoektochten, op papier gegidste themawandelingen of ontdekkingstochten op en rond onze domeinen, kan je toch op ontdekking. Die wandelingen kan je in je eigen bubbel doen, in je eigen tempo en comfortzone. Zo leer je toch nog het groen om de hoek vanuit een ander perspectief kennen!”

Glamping

De meest bekende stukken aanbod zijn klaar voor de zomer. Wie Terra Nova zegt, denkt direct aan Pitkamperen in De Notelaer in Hingene, aan de Cocoon in het Arboretum Kalmthout, en aan leuke slaap-experimenten in het Zilvermeer. Al deze ‘glamping’ mogelijkheden staan klaar om jouw zomer wat meer glans te geven!

“We kunnen al verklappen dat het Oevernachten in het Zilvermeer vast aanbod van het domein werd, maar dat er een nieuw, leuk idee werd toegevoegd aan het Terra Nova aanbod: Cocoon in het Zilvermeer. Je slaapt in dezelfde Cocoon als in Arboretum Kalmthout, maar toch helemaal anders!”

Ook de Onenightstand is terug van weggeweest. Elke zaterdag van de zomer kunnen maximaal 40 mensen hun tentje opslaan in het Arboretum Kalmthout. Wie tenslotte graag een paard mee in zijn bubbel toelaat, kan ook in beperkte groep aan Pure PaardenPracht gaan doen in Hertberg!

Specialist

Terra Nova is al meer dan tien jaar specialist in het aanbieden van toffe staycation-activiteiten, en dat is in de zomer van 2020 meer dan ooit interessant: “We bieden met onze provinciale recreatie- en groendomeinen graag perspectieven deze zomer. Dankzij de zomerprogramma’s, aangevuld met de ‘speciallekes’ van Terra Nova, kan iedereen terug leuke plannen maken, mooie overnachtingen en dagtochten beleven, en een zalige maar veilige zomer beleven zonder ver weg te trekken”, benadrukt Jan de Haes, gedeputeerde voor Toerisme en Recreatie- en groendomeinen.