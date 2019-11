Terminaal zieke Peter (55) zoekt nieuw baasje voor zijn hond: “Mijn laatste grote wens” Jan Aelberts

02 november 2019

18u21 298 Antwerpen Peter Deruyter (55) is terminaal ziek en al knokt de voormalige buitenwipper hard, beetje bij beetje verliest hij de adem. Daarom wil hij op zoek naar een nieuwe baas voor zijn hond Zino. “Een goede thuis voor Zino staat bovenaan mijn bucketlist. Eerder vind ik geen rust.”

Het is druk in het kleine huis in Deurne. Peter woont er samen met zijn drie honden, Milan en Zara, een onafscheidelijk duo, en Zino. Alles samen zo'n 150 kilo aaibaar geweld. Milan, de leider van de drie, kan het niet vinden met Zino en Peter heeft de kracht niet meer om voor al zijn dieren te zorgen. “Het duurt ‘s morgens een uur voordat ik aan mijn koffiezetapparaat sta”, zegt Peter. “Ik lijd aan COPD, een longziekte, en vroeg of laat houdt het op. De ziekte is vergevorderd, ik hang bijna de hele dag aan de zuurstof.”

Dat het einde nadert, daar heeft Peter vrede mee. “Mijn euthanasiepapieren liggen ondertekend klaar, ik heb geen schrik voor de dood. Maar mijn honden, dáár lig ik wakker van. Ze betekenen alles voor me. En ook al zal mijn moeder het niet graag horen, zonder hen hoeft het niet meer.” Bovenaan de bucketlist van Peter staat dan ook een goede thuis voor de 7 jaar oude Zino. Verder: een optreden van Coldplay en, schoorvoetend, een leuke vriendin voor die laatste jaren. Maar toch vooral de honden, zijn leven.

Mee het graf in

“Milan en Zara zijn onafscheidelijk en kunnen het niet vinden met Zino. Daarom dat ik nu al een goede thuis voor Zino zoek, want alleen wordt het me te veel. In mijn euthanasiepapieren staat duidelijk: als alle honden weg zijn, ben ik klaar. Dan kan ik ook vertrekken. Milan zou, als hij dan ook al op leeftijd is en hoe dan ook een spuitje zou krijgen in het asiel, mee met mij het graf in mogen. Het is mijn held. Hij heeft mijn leven al gered door me wakker te maken toen ik in mijn slaap dreigde te sterven.”

Dodentocht

De tranen in de ogen als hij het vertelt. Ruwe bolster, blanke pit. Bepaald geen mietje: Peter was 25 jaar lang buitenwipper in alle grote Belgische discotheken, samen met één van zijn vorige honden. En hij wandelde ondanks zijn zuurstoftekort meermaals de dodentocht. Het was goed voor een wereldrecord: de langste afstand wandelen met een zuurstoffles op de rug. “Ik wil opnieuw beginnen trainen en hem volgend jaar nog eens lopen. Het zal misschien de laatste zijn. Maar eerst moet de rust in huis terugkeren. Met drie honden is dat onmogelijk.”

Zino zoekt een gezin zonder andere huisdieren. Kinderen zijn volgens Peter geen probleem. Een tuin waarin hij rond kan lopen en een eigenaar die veel thuis is zijn belangrijk. “Hij kan niet goed alleen zijn. Net als ik. Lieve bazen mogen zich dus zeker melden.” Dat kunnen ze via peter-deruyter@hotmail.com.