Terminaal zieke Peter (55) neemt afscheid van zijn hond en beste vriend: “Nu ik weet dat hij een goede thuis heeft kan ik in alle rust vertrekken” Jan Aelberts

13 november 2019

18u42 68 Antwerpen Het was zijn laatste grote wens: een thuis voor zijn hond Zino. Peter Deruyter (55) is terminaal ziek, de adem bijna op. Zijn oproep ging de wereld rond. Tot in China werd zijn verhaal gedeeld. Uiteindelijk bracht het Nederlandse koppel Pedro (35) en Kely (20) redding. Vandaag namen hond en baas afscheid en verhuisde Zino naar het noorden. “Nu ik weet dat hij een goede thuis zal hebben, kan ik in alle rust vertrekken.”

Nog één aai over de bol, een laatste stukje ham voor on the road. Zelfs een buitenwipper die 25 jaar lang de poorten van de grootste discotheken in ons land bewaakte, krijgt de krop in de keel als hij zijn beste vriend afgeeft. “Ik ben op, de ziekte haalt me in”, zegt Peter. Hij bijt een traan weg. Zino kwispelt. Nummer één op je bucketlist afvinken: verdriet staat dan nooit ver van geluk. “Maar mijn grootste wens is uitgekomen. Zino heeft een goede thuis gevonden, een baas die wél nog kilometers met hem kan maken.”

Dodentocht

Peter heeft ze nochtans in de benen, die kilometers. Niemand legde ooit een grotere afstand af met een zuurstoffles op de rug dan hij. “Ik lijd aan COPD, longemfyseem, een ziekte waarbij de luchtwegen altijd maar verder vernauwen. Tegelijkertijd wordt het longweefsel rond de luchtwegen afgebroken. Ik loop letterlijk leeg, mijn adem is bijna op. Het heeft me vroeger niet tegengehouden de dodentocht te wandelen. Mét die ellendige zuurstoffles op de rug. Na maanden te trainen, maar vooral op karakter, kwam ik over de meet. Vier keer ondertussen al. Ik zou het graag nog één keer proberen, volgend jaar, maar of ik het haal? Ik ben een vechter, maar ook die gaan soms knock out.”

De zorgen voor hond Zino, een 7 jaar oude Stafford, wégen. De 45 kilo aaibaar geweld is te groot voor het kleine huis in Deurne, op een steenworp van wat in Antwerpen een luchthaven mag heten. “Lange wandelingen kan ik nu niet maken en ik weet niet óf ik ze ooit opnieuw zal kunnen maken. Zino is een brok energie, die heeft zijn beweging nodig.”

Las Vegas en China

Makkelijk was het niet om Zino, in hondenjaren al 50 jaar oud, nog te plaatsen. Mensen verdrinken nu eenmaal liever in de grote ogen van een puppy. En dus deed Peter een emotionele oproep in deze krant. “Mijn verhaal ging de wereld rond. Eerst voorzichtig onze grenzen over, naar Nederland, Duitsland, Frankrijk, maar ondertussen kennen ze me zelfs in Las Vegas en China. Honderden mensen mailden me om me te steunen en met de belofte een goede thuis voor Zino te regelen.”

“We lazen het verhaal van Peter in de krant”, vertellen Pedro (35) en Kely (20) uit het Nederlandse Gelderland. “Ik was al een tijdje op zoek naar een hond en liefst een Stafford, en ineens was er Zino. We stuurden Peter een mailtje en een paar dagen daarna kregen we antwoord: we mochten Zino ontmoeten. Even later is hij voor het eerst bij ons blijven overnachten. We hebben achter ons huis in Gelderland 400 velden bos en heide, hij voelde zich meteen thuis, rende rondjes van blijdschap. Eindelijk kon hij al die energie kwijt. En voor ik het wist zat die reus tussen ons in op de bank, alsof hij al jaren bij het gezinnetje hoort. Dat hij al 7 jaar oud is, vinden we niet erg. Hij is goed opgevoed, kan poepen en plassen, wat wil je nog meer?”

Vrienden

Niet alleen de hond is door het koppel omarmd, ook zijn ondertussen ex-baas. “Ik durf zeggen dat Peter en ik ondertussen vrienden zijn geworden”, zegt Pedro. “Peter zijn verhaal heeft me geraakt en we zijn blij dat we dit voor hem kunnen doen, maar het is ook oprecht een toffe gast. Hij blijft altijd welkom bij ons in Gelderland als hij zijn Zino wilt bezoeken. En als Peter Zino op zijn laatste dag nog één keer wilt zien, dan regelen we dat. We vinden het allebei belangrijk mensen te helpen, dat zit in ons bloed. Niks voelt beter. En we krijgen er een gouden hond voor in de plaats, zo mooi kan het leven zijn.”

“En met mijn moeder heeft Zino er ook al een grote fan bij”, zegt Kely. “Ze heeft al snoepjes en een speeltouw voor hem gekocht. We hopen dat dit verhaal meer mensen inspireert om dieren die opvang nodig hebben te helpen. Peter is helaas lang niet de enige die niet meer voor zijn hond kan zorgen, hoe graag hij hem ook ziet.”

Als Peter Zino op zijn laatste dag nog één keer wilt zien, dan regelen we dat. Pedro, de nieuwe baas

Coldplay

En daarmee is Peters laatste én grootste wens vervuld. Toch is de bucketlist niet helemaal compleet: ook een optreden van Coldplay en, schoorvoetend, een leuke vriendin voor die laatste jaren zijn welkom. Maar toch. Dat het einde nadert, daar heeft Peter vrede mee, maar het zijn de honden die hem ‘s nachts wakker houden. En niet omdat ze blaffen. “Behalve Zino heb ik er nog twee. Die zijn onafscheidelijk en dus nog moeilijker te plaatsen. In mijn euthanasiepapieren staat duidelijk: als alle honden weg zijn, ben ik klaar”, zegt Peter. De tranen in de ogen als hij het vertelt. Ruwe bolster, blanke pit. “Dan kan ik ook vertrekken. Milan zou, als hij dan ook al op leeftijd is en hoe dan ook een spuitje zou krijgen in het asiel, mee met mij het graf in mogen. Het is mijn held, mijn god. Hij heeft mijn leven al gered door me wakker te maken toen ik in mijn slaap dreigde te sterven. Die dieren betekenen alles voor me. En ook al zal mijn moeder het niet graag horen, zonder hen hoeft het niet meer.”