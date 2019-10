Tentoonstelling geopend met kunstwerken in jeugdcellen Antwerps justitiepaleis BLG/BJS

02 oktober 2019

19u50 0 Antwerpen In de wandelzaal van het Antwerpse justitiepaleis is woensdag de tentoonstelling “Horizon” geopend. Het gaat om een reeks foto’s van kunstwerken die niet toegankelijk zijn voor het grote publiek, omdat ze zich achter de gesloten deuren van de jeugdrechtbank bevinden. Twee jonge kunstenaars schilderden twee cellen vol met mooie taferelen.

De twee kunstenaars wilden met hun ontwerpen het verblijf van de jongeren in zo’n cel wat draaglijker maken. Ze weten namelijk als geen ander hoe het voelt om opgesloten te zitten, omdat ze tijdens als minderjarigen zelf een nacht in een cel moesten doorbrengen, ook al waren ze geen jeugddelinquenten. Ze bevonden zich in een verontrustende opvoedingssituatie en hadden nood aan jeugdhulp.

“Helaas ontbreekt het in onze samenleving ook vandaag nog steeds aan voldoende jeugdhulp”, zegt jeugdrechter Philippe Vandaele. “Ook voor jongeren die niet terug naar huis kunnen en nood hebben aan een opvang in een veilige en geschikte omgeving is het soms onmogelijk om een bed te vinden. De enige oplossing bestaat er dan in om het kind te laten overnachten in een politiecel.”

De twee jonge kunstenaars kregen twee jaar geleden de kans om aan die negatieve ervaring een positief gevolg te geven. Ze mochten twee politiecellen een makeover geven. De grauwe, volgekladde muren ruimden plaats voor kleurrijke ontwerpen. “Ze brachten kleur aan in een koude politiecel en gaven warmte aan de lege ruimte”, vindt Vandaele. “Beide kunstenaars brengen een verhaal van hoop in hun kunstwerk. Er is licht aan de horizon.”