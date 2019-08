Tentoonstelling fotoclub Dafora in de bib van Ranst CVDP

20 augustus 2019

Het werk van de leden van fotokring Dafora is nog tot eind september gratis te bezichtigen in de bibliotheek van Ranst.

Dafora (Davidsfonds fotokring Ranst) werd opgericht in 1964. De fotoclub heeft al vele jaren de traditie om tijdens de zomer het werk van de leden tentoon te stellen. Begin juni vond een openluchttentoonstelling plaats aan de kerk en hiervan werden dertig foto’s opgehangen in de bib.

Dafora is een ontmoetingsplaats voor mensen met een passie voor fotografie uit de regio. Begin september start het nieuwe werkjaar en wordt er tweewekelijks op maandagavond vergaderd. Op deze bijeenkomsten komen alle aspecten van fotografie aan bod. Geïnteresseerden kunnen zich altijd informeren bij Miel Mastbooms via 03/485.60.10 of info@dafora.net.