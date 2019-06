Telraam en Straatvinken slaan de handen in elkaar voor verkeerstellingen door burgers ADA

04 juni 2019

11u13 0 Antwerpen Telraam en Straatvinken, de grootste twee burgerinitiatieven die in Vlaanderen het verkeer tellen, slaan de handen in elkaar voor een intensieve samenwerking. Dat moet resulteren in een nauwkeurigere telling van het verkeer.

Telraam ontwikkelt technologisch meetmateriaal dat ter beschikking wordt gesteld van geïnteresseerde burgers. Het is een initiatief van studiebureau Transport & Mobility Leuven, de beweging voor duurzame mobiliteit Mobiel 21 en webbureau Waanz.in.

In Antwerpen heeft de Ringland Academie vorig jaar ‘Straatvinken’ gelanceerd, waarbij burgers een uur lang het verkeer tellen. Daarnaast zijn sinds begin mei in de regio Antwerpen ook 100 ‘Telramen’ geactiveerd. Onder de naam ‘Straatvinknesten’ registreren ze een maand lang tijdens de daguren doorlopend het verkeer. De bedoeling is beide initiatieven voor burgerwetenschap nog beter op elkaar af te stemmen en de juistheid van de data maximaal te verifiëren.

De samenwerking biedt ook nieuwe mogelijkheden om de mobiliteitsdoelstellingen voor de regio Antwerpen jaar na jaar op te volgen en trends in de verkeersleefbaarheid in kaart te brengen. De 100 Straatvinknesten worden ingezet als referentiemeetpunten. Op termijn moeten die toelaten om na te gaan of de verschillen tussen de jaarlijkse tellingen van telkens één uur op een 2.000-tal punten een gevolg zijn van verschuivingen in de mobiliteitsmix of eerder te verklaren zijn door verschillende weersomstandigheden of andere factoren.