Exclusief voor abonnees Telenet-installateur, voor wie moordkoppel lijk verborgen houdt, getuigt: “Stress of paniek? Niets van gemerkt” BJS

03 december 2019

17u00 1 Antwerpen Luttele uren nadat de gepensioneerde Antwerpse leraar Frank Serruys (62) brutaal was gedood in een woning in Essen, is er een technieker van Telenet over de vloer gekomen. De man kwam dinsdag getuigen op het assisenproces tegen beschuldigden Natasja De Paepe (39) en Bart Goossens (37). Het moordkoppel hield het lijk tijdens het bezoek van de installateur angstvallig verborgen in het tuinhuis.

Frank Serruys werd op 13 juni 2017 omstreeks 5.30u ’s morgens brutaal om het leven gebracht in de woning van Natasja De Paepe in de Nollekensstraat in Essen. Natasja’s vriend, de drugsverslaafde Bart Goossens, gaf toe dat hij de gepensioneerde leraar, die bij De Paepe logeerde, doodde. “Ik heb hem een ‘frontkick’ gegeven en heb een kussen tegen zijn hoofd gehouden”, verklaarde hij vrijdag op het assisenproces. “Toen hoorde ik hem zeggen dat hij Natasja zou verkrachten en vermoorden. Dan is het licht uitgegaan en heb ik hem gedood door mijn scheenbeen tegen zijn adamsappel te duwen.”

