Telenet en Proximus rekenen geen kosten aan voor sms-actie Pia: “Geld gaat integraal naar gezin” Jan Aelberts

17 september 2019

10u18 64 Antwerpen Elke eurocent die een sms voor baby Pia opbrengt zal dan toch integraal naar het gezin van het meisje gaan. Er was aanvankelijk sprake van een kost van ongeveer 0,5 euro die aan telecombedrijven Telenet en Proximus bleef plakken. “Voor het goede doel brengen we nooit kosten in rekening”, zegt Proximus-woordvoerder Fabrice Gansbeke.

De actie voor de kleine Pia, amper 9 maanden oud, is ontploft. Honderdduizenden mensen stuurden al een sms om het gezin dichterbij de 1,9 miljoen euro - nodig voor een levensreddend medicijn - te brengen. Aanvankelijk was de moeder van het meisje, Ellen De Meyer, ervan overtuigd dat voor elke 2 euro die een sms kost, er zo’n halve euro naar Telenet en Proximus ging.

“Klopt niet”, zegt Fabrice Gansbeke van Proximus. “Voor goede doelen brengen we geen kosten in rekening. Een nummer als 4666 wordt ook voor de Rode Neuzen Dag gebruikt en dan geldt dezelfde regel.”

Telenet laat weten dat de actie niet via de juiste procedure werd gestart en er daarom aanvankelijk wel een kost was per sms. “Maar nu duidelijk is dat het om een goed doel gaat zullen we, zoals steeds, die kost laten vallen”, zegt Isabelle Geeraerts. “Dat geldt ook voor alle sms’en die eerder al verstuurd werden. Al het geld gaat dus integraal naar Pia.”