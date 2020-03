Tekort aan voedselpakketten, terwijl dienstencentra meerdere maaltijden moeten weggooien: “Bevel van hogerhand” Annelin Marien

28 maart 2020

16u44 0 Antwerpen De voedselbanken in heel Vlaanderen zitten in moeilijke papieren. Door de coronacrisis moeten zij het met veel minder giften stellen waardoor ze minder mensen kunnen helpen met een voedselpakket. En dat zorgt soms voor schrijnende toestanden waarbij mensen in armoede plots helemaal van de radar dreigen te verdwijnen. “Nochtans is er genoeg voedsel maar grote organisaties gooien de overschot liever in de vuilnisbak dan het gratis weg te geven”, klinkt het bij een vrijwilliger.

Heel wat steden en gemeenten hebben allerlei meldpunten opgestart waar vrijwilligers zich kunnen melden om mensen in nood bij te staan tijdens deze coronacrisis. Dat gaat van boodschappen doen tot medicatie ophalen bij de apotheker. Dankzij deze vrijwilligers komen er helaas ook schrijnende verhalen bovendrijven. Over mensen die plots geen toegang meer hebben tot voedsel terwijl grote instanties eten in de vuilnisbak kieperen.

Hygiënisch

Dirk, vrijwilliger bij een vzw die voedselpakketten verdeelt in Borgerhout, vertelt: “Een kok van Zorgbedrijf Antwerpen vertelde me dat hij dagelijks vijf tot tien maaltijden moet weggooien. Dat terwijl wij als voedselbank een enorm tekort hebben aan producten om aan mensen in armoede uit te delen. De opdracht om dat eten weg te gooien komt van hogerhand: het zou niet hygiënisch zijn. Onbegrijpelijk. Onze organisatie komt het eten in een bakje ophalen en we stoppen het meteen in de diepvriezer. Net zoals mensen dat thuis doen.”

Dirk geeft als voorbeeld een bejaarde man die in Dienstencentrum Den Drossaert in Borgerhout woont. Hij heeft niet voldoende inkomen om te eten in het restaurant van het centrum en wordt normaal geholpen door de voedselbank. “Die man heeft enkele dagen eten gekregen van de keuken van het restaurant, maar plots niet meer. Hij moet nu ook 7 euro betalen, maar dat kan hij niet. Is dat niet schrijnend? Het is jammer dat men geen rekening houdt met de armsten onder de bevolking in tijden waarin men oproept solidair te zijn met elkaar.”

Gratis eten geven doen wij niet, en dat heeft niet zozeer met de centen te maken maar wel met de gelijke behandeling van mensen. Johan De Muynck

Johan De Muynck van Zorgbedrijf Antwerpen laat weten dat voedseloverschotten weggeven nu eenmaal niet màg, in het kader van voedselveiligheid. “Dat is een algemene maatregel, waar ook wij ons aan moeten houden. Wij hebben wél al jaar en dag een overeenkomst met het OCMW waarbij mensen die onze maaltijden niet kunnen betalen, hun eten via het OCMW betaald krijgen. In centrum Den Drossaert zijn er zo twee eters via het OCMW, en wij volgen heel nauwkeurig op dat zij telkens op tijd en stond hun maaltijden krijgen. Vorige week is er inderdaad één dag uitzonderlijk toelating gegeven om in het kader van nood enkele mensen een gratis maaltijd te geven, maar dat kunnen wij niet elke dag doen. Gratis eten geven doen wij niet, en dat heeft niet zozeer met de centen te maken maar wel met de gelijke behandeling van mensen.”