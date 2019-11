TEJO (Therapeuten voor jongeren) ziet steeds meer jongeren met nood aan therapeutische hulp David Acke

20 november 2019

12u17 2 Antwerpen Het TEJO-huis in Antwerpen ziet jaarlijks 600 nieuwe jongeren die er over de vloer komen voor therapeutische hulp. ongeveer 800 zijn er jaarlijks in behandeling. Het goede nieuws is dat steeds meer jongeren spontaan de weg vinden naar de vrijwilligersorganisatie.

TEJO biedt in Vlaanderen laagdrempelige, therapeutische hulpverlening aan jongeren tussen 10 en 20 jaar. Die is gratis en anoniem en gebeurt door professionele therapeuten die op vrijwillige basis na hun uren instaan voor deze jongeren. De organisatie wil op die manier bijdragen tot het oplossen van de lange wachtlijsten die er heersen in de gezondheidszorg voor jongeren.

600 nieuwe jongeren

Maar ook TEJO Antwerpen merkt dat steeds meer jongeren nood hebben aan therapeutische hulp. “Hier in Antwerpen zien we jaarlijks bijna 600 nieuwe jongeren. Zo’n 800 zijn er in begeleiding. Ze krijgen 10 sessies en gemiddeld doen ze er 6 à 7”, vertelt Lieve van TEJO. “Elk jaar merken we dat steeds meer jongeren nood hebben aan hulp. In Antwerpen kunnen we 20 jongeren per dag opvangen.” Het goede nieuws is wel dat steeds meer jongeren de weg vinden naar TEJO. “Daar zit Rode Neuzendag zeker voor iets tussen. We namen deel aan verschillende acties waardoor we in Vlaanderen bekender zijn geworden”, aldus Lieve.

TEJO is een burgerinitiatief dat volledig draait op eigen middelen en giften. Subsidies krijgen ze niet. Bouwonderneming Van Laere bezocht deze week het TEJO-huis in Antwerpen. Niet voor een werfbezoek, wel om de vrijwilligersorganisatie te steunen met een cheque van 2.500 euro. Het is dankzij die giften dat jongeren geholpen kunnen worden.

Attitude veranderen

De meest voorkomende psychische problemen zijn van relationele aard, maar ook depressie, een negatief zelfbeeld, (levens)stress, automutilatie, rouwverwerking, (vecht)scheidingen, suïcidegedachten en angst komen vaak aan bod. “Volgend jaar lanceren we een campagne die oproept tot een attitudeverandering in de maatschappij. We moeten meer oog hebben voor elkaar. Heel wat jongeren, vooral rond de leeftijd van twintig jaar, voelen zich heel eenzaam. Communiceren van achter een smartphone of computer lukt maar een echt gesprek voeren is vaak erg moeilijk. We willen dat iedereen meer oog heeft voor elkaar”, gaat Lieve verder.

Vandaag zijn er over heel Vlaanderen veertien TEJO-huizen. Binnenkort volgt in Sint-Niklaas nummer vijftien. Die is nodig om de leegte tussen Antwerpen en Gent op te vullen. www.tejo.be