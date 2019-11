Tegenstanders luchthaven verbaasd na Europese goedkeuring staatsteun: “Wij hebben heel andere cijfers” PhT

14 november 2019

21u21 0 Antwerpen Het nieuws dat de Europese Commissie de Belgische overheidssteun aan de luchthaven van Deurne goedkeurt, wekt verbazing bij actiegroep Vliegerplein en bij de partij Groen. Ze fronsen de wenkbrauwen bij de opgegeven cijfers. “We willen eerst de motivatie en de volledige tekst zien voor we een definitief standpunt innemen”, zegt Piet De Roeck (Vliegerplein).

Europa ziet geen graten in de 8,96 miljoen euro overheidssteun voor de modernisering van de veiligheidsinfrastructuur en de 1,7 miljoen euro die privé-uitbater Egis sinds 2014 toegeschoven kreeg. De subsidies zijn volgens de Europese Commissie gerechtvaardigd omdat de verbindingen van en naar Antwerpen verbeteren en er geen negatieve impact is op andere luchthavens.

Juiste cijfers?

Piet De Roeck (Vliegerplein) is sceptisch. Zijn actiegroep wil de uiteindelijke sluiting van de luchthaven. “De opgesomde miljoenen kloppen volgens ons niet. Daarom wil ik de volledige tekst zien. Is dit misschien een deelbeslissing? Zijn de juiste cijfers aan Europa bezorgd? Men spreekt over 1,7 miljoen euro voor Egis. Terwijl er volgens onze bevindingen eerder iets van 20 miljoen euro steun is gegeven.”

Imade Annouri, Vlaams parlementslid voor Groen, reageert kort. “Ik heb vrijdag een gesprek met ons Europees parlementslid Petra De Sutter. Laat me dit zeggen: ik ben verbaasd. De cijfers zijn onduidelijk. Europa lijkt ook in te gaan tegen zijn eigen regels. Daar hou ik het voorlopig bij.”