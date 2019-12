Tegen volgende zomer: 10.000 vierkante meter extra publieke ruimte tussen Bolivarplaats en toekomstig park Nieuw Zuid ADA

16 december 2019

13u43 8 Antwerpen De werken voor de aanleg van extra publieke ruimte achter het nieuwe bouwblok The Residence in de Jan Van Gentstraat zijn gestart. Er komt 10.000 vierkante meter extra publieke ruimte als sluitstuk tussen de Bolivarplaats en het toekomstige park Nieuw Zuid. Naast wegen voor voetgangers en fietsers komen er ruime grasvlaktes, bomen en een sportzone.

Op de plaats waar discotheek Zillion stond, staat intussen een bouwblok van 20.000 vierkante meter met appartementen, een hotel, een supermarkt, kantoren, een openbare parking en een nieuw tankstation. Vandaag leggen Today for Tomorrow en AG VESPA er het aanpalende openbaar domein aan naar een ontwerp van landschapsarchitect Bas Smets. Tegen de zomer van 2020 is de aanleg klaar.

Extra publieke ruimte

Naast het nieuwe gebouw wordt bijna 10.000 vierkante meter extra publieke ruimte gecreëerd. Deze ruimte wordt een belangrijk sluitstuk tussen de Bolivarplaats en het toekomstige park Nieuw Zuid. Today for Tomorrow stelde Bureau Bas Smets, de ontwerper van het openbaar domein Nieuw Zuid, aan voor het ontwerp van de publieke ruimte rond The Residence.

“Door het verplaatsen van het tankstation van Total is er meer ruimte vrijgekomen voor de uitbreiding van de Bolivarplaats met een ingang naar het hotel en het toekomstige park”, aldus schepen voor Stadsontwikkeling en Ruimtelijke Ordening Annick De Ridder. “Het park Nieuw Zuid wordt doorgetrokken tot aan de Jan van Gentstraat, zodat het zichtbaar en toegankelijk wordt vanaf de Bolivarplaats. Materialen voor paden en het groen zijn overgenomen uit het beeldkwaliteitsplan Nieuw Zuid en worden toegepast voor de publieke ruimte. Er wordt in een ruime grasvlakte voorzien om te spelen en te sporten met onder meer een sportzone, bomen en wegen voor fietsers en voetgangers die door het hele park lopen.”

6,8 miljoen extra voor groendienst

“Bijkomend groen in onze stad is een absolute zegen voor de Antwerpenaar en zal de stad alleen maar aantrekkelijker maken om er te komen wonen en er te blijven wonen. Dit park is dus een absolute troef voor de stad om gezinnen aan te trekken. Het brengt natuurlijk ook uitdagingen met zich mee voor onze medewerkers van de groendienst, die hun takenpakket zien groeien. Daarom trekken we deze legislatuur 6,8 miljoen euro extra uit om dit park en ander bijkomend groen in de stad te kunnen onderhouden”, besluit schepen schepen voor groen en stads- en buurtonderhoud Fons Duchateau.