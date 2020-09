Technische storing in station Antwerpen-Berchem terug opgelost: “Nog enkele vertragingen” CVDP

16 september 2020

15u54 0 Antwerpen Woensdagnamiddag is het treinverkeer in Antwerpen zwaar verstoord geraakt. Sinds 15.30 uur rijden er zo goed als geen treinen meer van en naar Antwerpen.

Door een technische storing in het seinhuis in Antwerpen-Berchem is het treinverkeer tussen Antwerpen en Sint-Niklaas sinds 15 uur onderbroken. “Er werden vervangbussen ingelegd”, vertelt een woordvoerder van Infrabel. “Om 15.30 uur breidde het probleem uit en was het treinverkeer van en naar Antwerpen zo goed als volledig onderbroken.” Sinds 16.15 uur is het probleem opgelost. “De toestand in Antwerpen is terug in orde. Er zullen nog wel enkele vertragingen zijn.”

🚆 Door een storing aan de seinen van Infrabel is het treinverkeer verstoord tussen Antwerpen en Sint-Niklaas.



⚠️ Er rijden op dit moment geen treinen tussen Antwerpen-Berchem en Sint-Niklaas.



ℹ️ We leggen zo snel mogelijk een vervangbus in. #NMBS pic.twitter.com/PSd3onLnyU NMBS(@ NMBS) link