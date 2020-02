Techniekers van Antwerps bedrijf gaan voortaan met elektrische bakfiets op verplaatsing Annelin Marien

25 februari 2020

14u01 0 Antwerpen Het is als werknemer niet altijd gemakkelijk om je met de wagen te verplaatsen in het centrum van de stad. Als oplossing voor deze mobiliteitsproblemen voeren techniekers van VINCI Facilities hun interventies in Antwerpen voortaan uit met een elektrische cargofiets. Zo zijn ze niet alleen veel sneller bij de klant, ze stoten ook geen uitlaatgassen uit en hebben geen parkeerstress meer.

VINCI Facilities, het merk van VINCI Energies dat zich richt op technisch onderhoud van gebouwen, laat zijn technici vanaf nu interventies uitvoeren met een elektrische cargofiets. Een eerste exemplaar werd zopas in gebruik genomen in en rond Antwerpen. Dit milieuvriendelijke vervoermiddel als alternatief van of aanvulling op de klassieke bestelwagen is de oplossing voor een reeks mobiliteits- en parkeerproblemen.

Door de vele mobiliteitsknopen en autoluwe zones wordt soms meer tijd gespendeerd in de wagen dan effectief in het werkveld Ward Beniest (VINCI)

LEZ

“Het efficiënt laten verlopen van interventies in een drukke stadsomgeving werd de afgelopen jaren steeds moeilijker”, aldus Ward Beniest, Business Unit Manager van VINCI Facilities. “Door de vele mobiliteitsknopen en autoluwe zones wordt soms meer tijd gespendeerd in de wagen dan effectief in het werkveld. Parkeermogelijkheden worden schaars en door de lage-emissiezone mogen niet langer alle types bestelwagens de stad in. Daarom zet VINCI Facilities nu elektrische cargofietsen in voor het personeel.”

De vraag kwam van een van de technici van VINCI Facilities zelf. Luc werkt als elektricien, woont in Berchem en moet dus vaak de stad in naar klanten. Hij mocht als eerste de fiets een week lang in gebruik nemen en was meteen verkocht. “Met mijn cargofiets verliepen de interventies verrassend vlotter en in het centrum ben ik veel sneller dan eender welke auto. In Antwerpen is er dan ook niet veel nodig om urenlang in de file te staan. Enkel voor grote werken neem ik nog een bestelwagen.”