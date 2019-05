Techfestival SuperNova blijft in Antwerpen Jan Aelberts

24 mei 2019

13u45 0 Antwerpen Ook de drie volgende edities van het technologiefestival SuperNova zullen in Antwerpen plaatsvinden. Van 8 tot en met 11 oktober 2020 zal het tweejaarlijkse festival terug landen op het Eilandje.

Het technologiefestival SuperNova zal opnieuw bestaan uit een conferentie met lokale en internationale topsprekers, een demonstratie van technologie voor het grote publiek, een tech fair. Daarnaast zal SuperNova zich richten op jongeren om hen kennis te laten maken met de technologie van morgen.

“We zijn als stad enorm verheugd dat SuperNova voor Antwerpen heeft gekozen”, zegt schepen Claude Marinower (Open Vld). “Met SuperNova kunnen we ons nóg meer profileren als innovatieve business-stad.”

De eerste editie van SuperNova in 2018 was een succes. Op het Eilandje daagden toen meer dan 35.000 professionele en publieke bezoekers op. SuperNova was daarmee al meteen het grootste technologie-event in ons land. “De stad zal zijn economische troeven kunnen uitspelen”, zegt Marinower. “Met SuperNova willen we de Antwerpse technologiebedrijven een extra groei-impuls geven.”