Te veel volk binnen? Dan springt voetgangerslicht op rood: WoonTheater gaat creatieve toer op voor veilige heropening ADA

08 mei 2020

13u05 1 Antwerpen De creatiefste voorzorgsmaatregel om klanten vanaf maandag veilig te verwelkomen, vind je bij bij WoonTheater in de Antwerpse Kloosterstraat. De zaakvoerster plaatste een authentiek Frans verkeerslicht in de etalage. Te veel volk binnen? Dan springt het licht op rood.

Ook de winkeliers van de Kloosterstraat maken zich klaar voor de heropening van hun winkel. Een stormloop wordt niet verwacht maar de uitbaters van de vele antiekwinkels bereiden zich toch goed voor zodat ook zij hun klanten in de meest optimale omstandigheden kunnen ontvangen en dat gaat gepaard met heel wat creativiteit.

Zo plaatste Karen van WoonTheater een authentiek Frans verkeerslicht voor voetgangers in de etalage van haar winkel. “We installeerden er een systeem in zodat we met een afstandsbediening het licht kunnen bedienen. Is het maximum toegelaten aantal klanten bereikt, dan kunnen we het licht op rood zetten. Verlaat een klant de winkel, dan springt het op groen”, vertelt Karen. Ook het filiaal in Blaasveld (Willebroek) kreeg een verkeerslicht. Ook daar zullen klanten dus veilig kunnen shoppen.

Op afspraak

Maar als klanten er toch niet gerust in zijn, dan mogen zij Karen ook gerust telefonisch contacteren voor een afspraak. “Zo kan die klant in alle rust de winkel bezoeken. Wij hebben onze klanten twee maanden moeten missen en willen er dus ook alles aan doen om ervoor te zorgen dat zij zich opperbest voelen bij ons.”

In eerste instantie verwacht Karen heel wat vaste klanten in WoonTheater. “Vaste klanten en klanten die specifiek op zoek zijn naar iets bij ons zullen langskomen. Op passanten zullen we misschien net iets langer moeten wachten maar we zijn hoopvol en optimistisch dat ook deze mensen snel weer langs zullen komen.”

En die verkeerslichten? Die zijn uiteraard ook gewoon te koop.