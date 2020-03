Te veel sportieve evenementen in najaar door coronacrisis? “Zorg ervoor dat naast grote ook kleine organisaties hun kans krijgen” Philippe Truyts

30 maart 2020

15u38 0 Antwerpen Krijgen we in Antwerpen een najaar met een overvloed van sportieve evenementen? De kans zit erin, nu het coronavirus alles in de lente heeft stilgelegd. Als in september of oktober een nieuwe datum wordt gevonden voor de Antwerp 10 Miles en de Antwerp Urban Trail, kan dat kleinere organisatoren slecht uitkomen. Kid Van Thienen heeft in elk geval al de inschrijvingen geopend voor zijn Linker Oevert Marathon op 18 oktober: een natuurloop met zicht op de stedelijke skyline.

Géén Urban Trail in maart, evenmin een Antwerp 10 Miles in april. Het kon niet anders in coronatijden. De stad en organisator Golazo willen die twee massa-evenementen graag opvissen in de herfst. “We overleggen met het Antwerps stadsbestuur in functie van wat er al op de kalender staat”, zegt Greg Broekmans van Golazo. “Nieuwe data liggen nog niet vast.” Dat laatste bevestigt ook het kabinet van sportschepen Peter Wouters (N-VA). Trouwens: de eerste Antwerp Night Marathon komt er ook nog aan, op 12 september. En dan zwijgen we nog over de verschoven marathons van Londen, Parijs en Rotterdam.

Zevende editie

Kid Van Thienen bekijkt mogelijke kalenderwijzigingen met argusogen. Zijn Linker Oevert Marathon (met keuze tussen 42, 21, 10 en 4,2 kilometer) lokt jaarlijks een goede duizend deelnemers. “Dit jaar zijn we toe aan de zevende editie. Ik zou toch niet graag zien dat organisaties van een kleinere schaal zoals die van ons in de problemen komen. Iedereen verdient een plek onder de zon. Ik zou willen oproepen tot gezond verstand.”

Van Thienen laat zich hoe dan ook niet wegdrummen en gaat uit van zijn eigen sterkte. Iedereen kan nu al inschrijven (http://linkeroeverthalfmarathon.com/). Linker Oevert Marathon springt eruit met zijn parcours en ongedwongen karakter. Je rent door het Sint-Annabos, over het strand van Sint-Anneke, de Finse piste aan het Galgenweel én over pittige kasseistroken.