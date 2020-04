Te veel drukte aan fietserstunnels? “Ga ook eens de vele andere mooie plekken in de stad ontdekken” PhT

28 april 2020

21u49 0 Antwerpen “Fiets bij mooi weer niet allemaal naar de Scheldekaaien en de tunnels.” Schepen van Mobiliteit Koen Kennis (N-VA) riep dinsdag op de gemeenteraad op om de vele andere mooie plekken in Antwerpen te ontdekken, zodat de drukte in de fietsers- en de voetgangerstunnel onder de Schelde binnen de perken blijft.

De coronamaatregelen hadden een inhoudelijk zware impact op de eerste virtuele Antwerpse gemeenteraad. Alle negen schepenen van de coalitie kregen een interpellatie van Groen op hun bord. “Dat leek ons maar normaal, aangezien er vorige week geen raadscommissies konden doorgaan”, zegt fractieleider Wouter Van Besien. “Tot nu toe is de stad vooral bezig geweest met wat in deze coronacrisis niet toegelaten is. Neem nu de bibliotheken. Andere steden zorgen er intussen voor dat lezers boeken kunnen ontlenen. Dat verwachten we van Antwerpen ook.”

Afvalophaling

Karen Maes (Groen) kaartte de chaos bij de afvalophaling op paasmaandag aan. Ze vroeg aan bevoegd schepen Fons Duchateau (N-VA) om de komende feestdagen als test te gebruiken om personeel dat daartoe bereid is ook te laten werken. Duchateau stelde haar én de burgers van deze stad gerust. “Maandag 4 mei (drie dagen na de Dag van de Arbeid, red.) doen we een dubbele ophaling.”

Applaus voor de zorgsector was er trouwens ook. De gemeenteraadsleden én de burgemeester bedienden zich daarvoor in hun ‘kot’ van gebarentaal: ze wapperden zoals dat hoort met de handen.