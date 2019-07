Té schattige beelden: babygorilla Thandie zet eerste stapjes in Antwerpse Zoo Jan Aelberts

23 juli 2019

13u19 22 Antwerpen Kleine meisjes worden groot. En ook babygorilla Thandie, één van dé sterren van onze Antwerpse Zoo, blijft helaas niet klein. De dierentuin deelde beelden van de eerste stapjes van Thandie.

En veel schattiger moet het niet worden. Het kleine aapje blijft nog dicht bij haar moeder terwijl het met grote ogen haar verblijf verkent. Thandie werd in januari geboren. Haar naam betekent ‘geliefd’. Wie zijn hart nog niet van de hitte gesmolten is, is er na het bekijken van deze beelden helemaal aan voor de moeite.