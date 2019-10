Te onduidelijk, te gevaarlijk, te verwarrend: Antwerpen stopt voorlopig met vierkant groen Philippe Truyts

25 oktober 2019

10u00 1 Antwerpen De stad Antwerpen stopt tijdelijk met het vierkant groen voor fietsers en voetgangers. De huidige wegcode zaait immers verwarring: wie met een bromfiets of speed pedelec rijdt (maximum 45 km per uur), mag géén gebruik maken van het vierkant groen. “Maar die staan wel samen met fietsers door elkaar op het fietspad”, zegt Mobiliteitsschepen Koen Kennis (N-VA).

Het voorbije jaar is een proefperiode voor vierkant groen uitgerold in de stad. Het eerste kruispunt met die regeling kwam aan de Londenstraat-Bordeauxstraat. Later volgden nog IJzerlaan-Bredastraat, Brouwersvliet-Scheldekaaien, Roderveldlaan-Arbeidersstraat (Berchem) en Kleine Doornstraat-Doornstraat (Wilrijk).

Stef Willems, woordvoerder van Vias (Vlaamse Stichting voor Verkeerskunde)zegt dat de stad weinig te verwijten valt. “In een zone 50 mogen bromfietsers – en mensen op een speed pedelec - kiezen voor het fietspad of de rijbaan. Maar ze weten niet dat ze op een fietspad moeten wachten voor het licht als de fietsers en voetgangers vierklant groen krijgen. Als er dan een ongeval gebeurt, wie is dan in de fout gegaan?”

Een oplossing zou volgens Willems kunnen zijn dat je alle bromfietsen of speed pedelecs in zo’n zone 50 verbiedt om op het fietspad te rijden. “Met de juiste verkeersborden kun je dat afdwingen. Brommers en speed pedelecs óók vierkant groen geven, lijkt me minder logisch. Tenzij dan voor bromfietsen die niet sneller dan 25 km per uur kunnen.”

Koen Kennis roept de federale overheid op om de gewenste duidelijkheid te scheppen. Zo lang die er niet is, geldt nergens nog vierkant groen en komen er dus ook geen nieuwe kruispunten met die regeling.