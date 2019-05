Te koop voor 200 euro: designsneaker van... Zeeman Annelin Marien

28 mei 2019

15u06 9 Antwerpen De sneakertrend was nog nooit zo groot, en dat moet ook Zeeman geweten hebben. De winkelketen, die doorgaans staat voor goedkopere kleding en producten, lanceert een designsneaker met een prijskaartje van 200 euro, de ‘Hybrid Z’. Er zijn maar 500 exemplaren van de sneaker: geïnteresseerden kunnen hun paar dit weekend bemachtigen in de pop-up store in de Kloosterstraat, of online via verloting.

De keuze is aan u: liever design voor 200 euro, of een basic sneaker van 12 euro 99? De duurdere variant koop je online via verloting of van 31 mei tot 2 juni in de Kloosterstraat 60 in Antwerpen, de minder dure variant ligt vanaf 1 juni in alle winkels van Zeeman. Voor de ‘Hybrid Z’, met een hoger prijskaartje, volgde Zeeman de dure merken uit de fashion- en sneakerindustrie: een designontwerp, een beperkte oplage van 500 stuks, een exclusieve pop-upstore en een grotere winstmarge maakt dat je voor deze sneaker iets meer betaalt. Voor de ‘Basic Z’ volgde Zeeman zijn eigen werkwijze: een eenvoudig ontwerp in grote aantallen geproduceerd (20.000 paar).

“We willen hiermee aantonen waarom sommige sneakers zo duur zijn”, zegt Caroline van Turennout, Manager Marketing & Communication bij Zeeman. “Daarom hebben we twee varianten gemaakt: één designsneaker en één eenvoudige. Allebei zijn het leuke, kwalitatieve sneakers, maar met een groot verschil in prijs. Dat verschil zit hem vooral bij alles wat rond de eigenlijke productie van de sneakers komt kijken: een luxeverpakking, vervoer over zee of niet, de oplage van de sneakers,... Daarmee willen we op geen van de varianten commentaar geven, maar we willen aantonen dat je op beide manieren een leuke, degelijke sneaker kan produceren.”

Goede doel

Als jij één van de vijfhonderd eigenaars van de exclusieve sneaker van Zeeman wilt zijn, kan je dus dit weekend terecht in de Kloosterstraat. Je telt er wel 200 euro voor neer, maar de winst die Zeeman met de ‘Hybrid Z’ maakt, gaat naar het goede doel dat de keten al 14 jaar steunt: Save Our Sisters in India.