Te koop in stadsfeestzaal: wenskaarten waar 3D-figuur uitspringt Caroline Van de Pol

30 augustus 2019

12u52 0 Antwerpen De start-up ‘Hartensteler’ zal vanaf begin september in de stadsfeestzaal in Antwerpen staan met wenskaarten die opengevouwen kunnen worden tot een 3D-figuur.

Sem Janssens en Nattaphat Chatorapumpinyo startten vorig jaar als hobbyproject met hun start-up. De wenskaarten die ze verkopen zijn gebaseerd op een vorm van Japanse kunst ‘kirigami’, dat ‘knippapier’ betekent. “Wij willen een verrassingseffect creëren wanneer iemand onze wenskaart opent en er een 3D-figuur verschijnt”, vertelt Sem. “Het heeft op die manier een grotere waarde dan een klassieke wenskaart en je kan hem ook laten staan als versiering.”

Hartensteler verkoopt wenskaarten voor verschillende gelegenheden zoals onder andere een verjaardag, een geboorte, een huwelijk en kerstmis. Geliefden kunnen elkaar verrassen met een wenskaart waaruit een papieren teddybeer of een boeket bloemen komt en kinderen verkiezen de eenhoorn of het piratenschip.

Het duo verkocht eerst hun wenskaarten via de webshop en via B2B-winkels. In februari stonden ze voor de eerste keer met hun pop-upstore in de stadsfeestzaal en deze zomer waren ze te vinden in de Scoopstore in Antwerpen. “Onze pop-upstores waren een groot succes, dus we willen ons verder focussen op de verkoop via winkels.” De wenskaarten van Hartensteler zullen daarom vanaf begin september opnieuw verkrijgbaar zijn in de stadsfeestzaal.

Je kan de wenskaarten ook online kopen op https://www.hartensteler.com/.