Te Deum op nationale feestdag in Onze-Lieve-Vrouwekathedraal ADA

14 juli 2019

11u11 2 Antwerpen Op zondag 21 juli, Nationale Feestdag, wordt in de Antwerpse Onze-Lieve-Vrouwekathedraal om 11.30 uur het Te Deum gezongen.

De plechtigheid wordt voorgegaan door Mgr. Johan Bonny, bisschop van Antwerpen, samen met de kanunniken van het kapittel. Vertegenwoordigers van de burgerlijke, militaire, gerechtelijke, diplomatieke en academische overheden nemen deel, alsook vertegenwoordigers van de oud-strijders en de vaderlandslievende verenigingen.

Het Te Deum is een eeuwenoude hymne om God te verheerlijken, Christus te aanroepen en om ontferming te smeken. Deze hymne, ontstaan rond het jaar 400, is gebaseerd op psalm 146. Doorheen de geschiedenis is het een belangrijke Christelijke gezang geweest. Ambrosius en Augustinus hebben het gezongen, bij de doop van de Augustinus. De hymne wordt gezongen bij alle belangrijke gebeurtenissen van het leven.

Voor wie alvast even wil oefenen vind hier de tekst:

Wij prijzen U, o God. U, Heer, loven wij. U, eeuwige Vader, eert heel de aarde. Tot U roepen alle engelen, tot U de hemelen en alle machten. Tot U roepen Cherubijnen en Serafijnen die zonder ophouden zingen: Heilig, heilig, heilig de Heer, de God der hemelse machten. Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid. U looft het roemvol koor der apostelen, U het lofwaardig getal der profeten, U looft de blanke stoet der martelaren. U prijst de heilige Kerk over heel de aarde: U, Vader, onmetelijk in majesteit; U, eniggeboren Zoon, waarachtig en hoog verheven; U, Heilige Geest, de Vertrooster. Gij, Christus, Koning der glorie, Gij zijt de enige Zoon van de Vader.

Gij, die om de mens verlossing te brengen geen vrees hebt gehad voor de schoot van de Maagd. Gij die de prikkel van de dood hebt overwonnen en voor de gelovigen het hemels rijk hebt geopend. Gij zit aan Gods rechterhand in de glorie van de Vader. Gij zult als rechter komen, zoals wij geloven. U dan smeken wij: kom uw dienaars te hulp, die Gij door uw Kostbaar Bloed hebt gered; Laat ons geteld worden onder uw heiligen in de eeuwige heerlijkheid.

Red, Heer, red uw volk en zegen uw erfdeel, hoed hen, en draag hen voor immer. U willen wij prijzen iedere dag, uw naam verheerlijken voor altijd. Wees genadig, Heer, spaar ons deze dag voor de zonde. Ontferm U over ons, Heer, ontferm U over ons. Laat uw barmhartigheid neerdalen over ons, zoals ons vertrouwen uitgaat naar U. Op U, Heer, is onze hoop gevestigd; beschaam ons niet in eeuwigheid.