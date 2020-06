Tawat verwezenlijkt droom en opent eigen wijnbar: “Door corona langer moeten wachten maar ontzettend blij dat ik open kan doen” ADA

12 juni 2020

11u42 0 Antwerpen In tijden van corona een nieuwe horecazaak opstarten vergt heel wat lef, of in het geval van Tawat Hattatammanoon niet minder dan een droom nastreven. Hij opent met Ta-nnin zijn eigen wijnbar in hartje Zuid.

In een voormalig klaslokaal van de Steinerschool in de Volkstraat heeft Tawat Hattatammanoon (40) een nieuwe wijnbar geopend. De stiel leerde hij bij het voormalige restaurant van Nathalie Meskens en Jeroen Van Dyck Yam Thai en wijnbar Avini, maar zijn grote droom was op een dag zijn eigen wijnbar te openen. Afgelopen maandag kwam die droom uit.

Ta-nnin, zoals de wijnbar heet, heeft wijnen van over heel de wereld in de aanbieding, behalve Italiaanse wijnen. “Een heel bewuste keuze. Ik ben Avini zo dankbaar voor die jaren dat ik er mocht werken dat ik niet in hun vaarwater wilde terechtkomen. Zij serveren uitsluitend Italiaanse wijn en die concurrentie wilde ik uit respect niet aangaan”, vertelt Tawat. Naast de gekende wijnlanden als Zuid-Afrika, Australië en Portugal serveert hij er ook Bulgaarse, Servische en Montenegrijnse wijnen.

Heel toegankelijk

“Met Ta-nnin wil ik een erg toegankelijke wijnbar zijn waar iedereen zich welkom voelt. Heel toegankelijk maar altijd geserveerd volgens de regels van de kunst.” Voor de selectie van de wijnen kan Tawat beroep doen op zijn kennis die hij vergaarde aan de WINEWISE, een wijnopleiding in Antwerpen en zijn ervaring bij Avini. Daarnaast selecteert William Wouters, sommelier met een mooi palmares, mee de wijnen.

Eigenlijk moest Ta-nnin een drietal maanden geleden de deuren al hebben geopend maar corona gooide roet in het eten. “Het is geen gemakkelijke periode om een nieuwe zaak op te starten maar de eerste week is al erg goed verlopen. In het begin krijg je natuurlijk heel veel vrienden over de vloer maar de afgelopen dagen ontving ik ook heel wat nieuw cliënteel. Het is allemaal heel erg spannend maar ik ben toch vooral blij dat ik mijn eigen wijnbar hebben kunnen openen”, lacht Tawat.

www.tannin.be - Volkstraat 50, Antwerpen