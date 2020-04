Tatyana Beloy is zwanger tijdens de lockdown: “Sommigen maken nog steeds hun eigen regels, dat gaat er bij mij niet in”

Antwerpen

Nog nét op tijd verhuisde Tatyana Beloy (35), zwanger van haar eerste kindje, met haar vriend en pluszoontje naar een huis met tuin in de Antwerpse rand. Ondanks de coronacrisis probeert ze de negativiteit uit haar leven te weren: “Tijd is rijkdom, nu is het moment om te onthaasten en dingen te doen die je altijd al wilde doen.”