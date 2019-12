Tatjana Scheck (sp.a) neemt zitje in Antwerpse gemeenteraad over van Yasmine Kherbache: “Ik wil vooral opkomen voor cultuur en sociale zaken” Philippe Truyts

05 december 2019

16u26 0 Antwerpen Tatjana Scheck (45) volgt vanaf deze maand bij sp.a Yasmine Kherbache op in de Antwerpse gemeenteraad. Ze moet dan wel ontslag nemen als kabinetsadviseur bij schepen Tom Meeuws. “Ik aanvaard de uitdaging met veel goesting, hoe graag ik ook op het kabinet werkte. Ik wil me vooral inzetten in cultuur en sociale zaken.”

Yasmine Kherbache nam vorige week ontslag uit de gemeenteraad. Ze wordt rechter bij het Grondwettelijk Hof. Tatjana Scheck was de eerste opvolger op de lijst. Maar ze wou bedenktijd, gelet op haar professionele bezigheden. Aan een zitje in de gemeenteraad hou je enkel een maandelijkse zitpenning over van 213 euro bruto. En haar kansen om schepen te worden, waren eerder al verkeken.

3,5 miljoen euro voor projectsubsidies is echt peanuts. Er wordt respectloos omgesprongen met de cultuursector. Tatjana Scheck

Scheck is violiste, dochter van de dit jaar overleden musicus Michael Scheck. Ze is artistiek directeur van Zuidgeluid, een privéschool die zoveel mogelijk kinderen, jongeren en volwassenen actief wil laten musiceren. Verder werkt ze ook voor muziekacademie MA’GO en is ze coach bij het Antwerp Symphony Orchestra.

Tom Meeuws noemt Scheck een groot sociaal en cultureel talent met een groot hart. “In tijden van besparingen in cultuur is ze een belangrijke aanwinst voor onze gemeenteraadsfractie.”

Respectloos

Scheck zetelde in de vorige legislatuur in de OCMW-raad. Tussen 2009 en 2012 was ze Antwerps districtsschepen. “Antwerpen is dé culturele hoofdstad van Vlaanderen. Bijna alle grote cultuurhuizen staan in onze stad. Je hoort de Vlaamse regering zeggen dat men wil uitblinken met de Vlaamse identiteit, maar hoe speel je dat klaar met die besparingen? 3,5 miljoen euro voor projectsubsidies is echt peanuts. Er wordt respectloos omgesprongen met de cultuursector.”

Over de deelname van sp.a aan het stadsbestuur is ze enthousiast. “We maken met onze partij het verschil in jeugd, onderwijs en sociale zaken. Met de meerjarenbudgetten zal dat duidelijk worden.”