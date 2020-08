Tatjana Scheck kan bloedbad cultuursector niet aanzien: “Bekijk nu eens wat je in openlucht nog wél kunt doen” Philippe Truyts

01 augustus 2020

18u47 2 Antwerpen Niets minder dan een bloedbad, dat is wat corona in de cultuur- en evenementensector veroorzaakt. Sp.a-gemeenteraadslid Tatjana Scheck weet erg goed hoe dat voelt: ze is zelf violiste. Ze lanceert een oproep aan de hogere overheid: “Het belang van kunst en cultuur mag je niet onder de mat vegen. Bekijk eens wat je in openlucht nog wél kunt doen. Het kán veilig.”

Tatjana Scheck is naast violiste onder meer artistiek directeur van Zuidgeluid. Die privéschool wil zoveel mogelijk kinderen, jongeren en volwassenen muziek laten maken. Scheck is tevens coach van het Antwerp Symphony Orchestra. Geen wonder dus dat haar hart bloedt bij de nieuwe sociale en culturele lockdown die Antwerpen treft. “Ik heb de hele lockdown in het voorjaar online les gegeven. De kinderen waren blij dat er nog iets gebeurde. Maar als we het hebben over concerten: tja, daar heb ik nu ook geen enkel perspectief.”

Dit is de zoveelste klap. Zeer demoraliserend. Terwijl de cultuursector in een voorzichtige heropbouw zat, is alles opnieuw stilgelegd. Tatjana Scheck, Antwerps gemeenteraadslid sp.a

Ze vreest dat de tweede coronagolf nog moeilijker verteerbaar zal zijn. “Dit is de zoveelste klap. Zeer demoraliserend. Terwijl de cultuursector in een voorzichtige heropbouw zat, is alles opnieuw stilgelegd. Nochtans hebben alle organisatoren al hun creativiteit gebruikt om de voorstellingen veilig te laten verlopen. Dat heb ik zelf zo ervaren bij een voorstelling van Laika tijdens de Zomer van Antwerpen. Mondmaskers, respect voor afstand, alles goed ontsmetten: niets werd aan het toeval overgelaten.”

Meer Vlaamse steun

Volgens Scheck is het tragisch dat dat de cultuursector steeds de laagste prioriteit krijgt. “We hebben meer ondersteuning nodig van de Vlaamse regering. Waar je geen aparte minister van Cultuur hebt. De stad Antwerpen heeft gedaan wat moest gebeuren. Er zijn middelen vastgelegd. Maar als elk evenement wordt verboden, kunnen kunstenaars natuurlijk niets doen. Daarom mijn oproep: in deze tijden hebben mensen meer dan ooit nood aan cultuur. Bekijk snel wat nog wél mogelijk is.”