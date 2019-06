Tankopslagbedrijf investeert 200 miljoen euro aan Vijfde Havendok Philippe Truyts

18 juni 2019

16u26 0

Het Nederlandse tankopslagbedrijf STANDIC gaat in de Antwerpse haven een nieuwe chemie opslagterminal bouwen. Het gaat om een investering van 200 miljoen euro.

De terminal verrijst aan het 5de Havendok, met een opslagcapaciteit van 95.000 m³ in een eerste fase. Later zou de capaciteit kunnen groeien tot 230.000 m³. De nieuwe terminal zou in 2021 in gebruik worden genomen.

STANDIC maakt deel uit van het familiebedrijf Hametha. Directeur Ronald Ooms: “Antwerpen heeft een van de grootste chemieclusters van de wereld. Hier kunnen we ons binnen een nichemarkt van meer gespecialiseerde chemie verder ontwikkelen en klanten uit alle windstreken bedienen.”