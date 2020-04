Exclusief voor abonnees Takeaway bij Las Mañas: Haal het zonnetje in huis met royale porties Spaanse paella

Caroline Van de Pol

14 april 2020

09u00 0 Antwerpen Niet meer op restaurant gaan betekent plotseling ook alle dagen koken. Voor wie niet verder komt dan pasta pesto of een blik soep bestaat er gelukkig nog takeaway. Omdat een reis naar de zon er voorlopig niet in zit, haal ik deze week het Zuiden in huis met een afhaalmaaltijd bij Las Mañas. Lees Niet meer op restaurant gaan betekent plotseling ook alle dagen koken. Voor wie niet verder komt dan pasta pesto of een blik soep bestaat er gelukkig nog takeaway. Omdat een reis naar de zon er voorlopig niet in zit, haal ik deze week het Zuiden in huis met een afhaalmaaltijd bij Las Mañas. Lees hier meer restaurantrecensies.

Las Mañas is een van de restaurants die wegens de coronamaatregelen een uitzonderlijk takeaway-menu aanbieden. Elke dag tussen 17 en 20 uur kunnen hongerige klanten hun bestelling komen afhalen op de Ankerrui. Het tijdelijke bestelproces staat helder aangegeven op de website, dat verdient alvast een pluspunt.

Bij het lezen van het enthousiast opgestelde menu komt het water me al in de mond. Of zou u kunnen weerstaan aan ‘dieprode TOP koningsgamba’s’ of ‘indrukwekkend grote Jurassic gamba’s’? Uit nadere inspectie blijkt dat het menu niet echt geschikt is voor mensen die de lockdown alleen beleven: de hoofdgerechten zijn enkel verkrijgbaar in porties voor twee personen. Ik heb gelukkig een coronabuddy die me met veel plezier uit de nood wil helpen.

De bestelling

Omdat we al een maand niet meer op restaurant konden gaan, trakteren we onszelf op een uitgebreid thuismenu. We bestellen maar liefst drie verschillende voorgerechten: de Tortilla Española, de Papas Bravas en de Calamares A La Romana. Als hoofdgerecht opteren we voor de paella met de dieprode TOP koningsgamba’s, oftewel de ‘Arroz Caldoso con Carabineros’ voor zij die een mondje Spaans spreken.

Wanneer ik onze bestelling ga ophalen, blijkt dat ik niet de enige was die zin had in een stukje Spanje op m’n bord. Ik word vriendelijk ontvangen en zie nog een vijftiental andere bestelbonnen klaarliggen op de toog. Het eerste proevertje begint al op weg naar huis nadat m’n oog valt op een heerlijk warm stokbrood bovenaan de draagtas.

Ruime porties

Eenmaal thuis kan de echte degustatie van start gaan. Nadat we al het eten hebben uitgestald op tafel lijkt het alsof we hiermee wel eens de gehele lockdown-periode zouden kunnen overleven. De porties zijn dus zeker voldoende ruim. Nog een leuke verrassing zijn de Las Mañas-stickers en de vochtige verfrissingsdoekjes die we er gratis bij krijgen. Je kan in deze tijden niet hygiënisch genoeg zijn!

We ontdekken ook drie mysterieuze sauzen waarvan we vermoeden dat ze gepaard gaan met de voorgerechten. Met een stukje brood gaan we even op ontdekking: we proeven een looksausje, een tartaarsausje en een rood sausje dat ons even doet opschrikken van z’n pikante smaak. We zetten onze tanden eerst in de calamares, die voor de verandering niet in rondjes maar in reepjes zijn gefrituurd. Nadien moeten ook de patatas bravas en de tortilla eraan geloven. Al bij al een geslaagde opener. Er valt niet veel aan te merken op het degelijke eten, al misten we soms een tikkeltje verfijning en waren de calamares naar onze smaak wat te vettig en weinig krokant.

Smeuïge paella

Dan is het moment suprême aangebroken. De vier spectaculaire koningsgamba’s staren ons intussen al een tijdje aan en kunnen eindelijk aan onze smaaktest onderworpen worden. Ook aan de paella valt weinig aan te merken. We zijn aangenaam verrast door de smeuïge rijst en de ruime hoeveelheid zeevruchten. We ontdekten er zelfs een aantal die we nog nooit hadden geproefd!

Wie eens iets anders wil dan Vlaamse kost of een snelle pizza kunnen we de Las Mañas-ervaring zeker aanbevelen. Vergeleken met andere alternatieven was onze takeaway van € 40 per persoon best prijzig, al hoef je natuurlijk niet per se drie voorgerechten te bestellen en waren de porties zo ruim dat we er de dag nadien nog eens van konden genieten.

Contactgegevens

Ankerrui 42, 2000 Antwerpen

+32 (0)3 231 72 20

https://www.lasmanas.be/take-away/

Prijzen

Voorgerecht: 6-15 euro

Hoofdgerecht: 14-32 euro

Scores

Maaltijd: 8/10

Bediening: nvt.

Comfort: nvt