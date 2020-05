Takeaway bij De Arme Duivel: geniet van betaalbare én lekkere Vlaamse klassiekers



CVDP

26 mei 2020

11u45 0 Antwerpen Niet meer op restaurant gaan betekent plotseling ook alle dagen koken. Voor wie niet verder komt dan pasta pesto of een blik soep bestaat er gelukkig nog takeaway. Onze foodjournalisten gingen op pad en testten de verschillende takeaway-mogelijkheden in jouw buurt. Deze week onderwierpen we restaurant De Arme Duivel aan onze grondige culinaire beoordeling.

De Arme Duivel ligt op de hoek van de Armeduivelstraat en de Schuttershofstraat in het hartje van Antwerpen. Volgens de website is het dé plek voor Vlaamse klassiekers in een authentieke sfeer. Enkele decennia geleden was de Arme Duivel een bruine kroeg waar mensen uit alle lagen van de bevolking hun pintje kwamen drinken. Ook toen konden cafégangers er een simpele hap eten, maar sinds 2015 werd de zaak dankzij nieuwe eigenaars omgetoverd tot volwaardig restaurant (met behoud van het authentieke interieur).

Door de coronamaatregelen biedt De Arme Duivel sinds kort ook een takeawayservice. Het bestellen gaat op een handige manier via de website. Naast voorgerechten, hoofdgerechten, nagerechten en supplementen vind je er een aanbod van wijnen en gins. Het is leuk om te kunnen kiezen uit een relatief groot aanbod. Ik vul mijn online winkelmandje met lekkers en kies voor een levering aan huis.

Grote porties

Mijn coronabuddy en ik starten onze feestmaaltijd met wortel-kokos-currysoep met scampi en met aspergeroomsoep. De soep zit in royale potten van een liter, dus we kunnen een portie opzij houden voor een volgende keer. De aspergeroomsoep smaakt goed af, al mochten de stukjes asperge naar onze smaak net iets langer gekookt zijn. We zijn aangenaam verrast door de hoeveelheid scampi’s in de wortel-kokos-currysoep. De soep smaakt lekker en heeft voldoende pit zonder té pikant te zijn.

Als hoofdmaaltijd kozen we voor Italiaanse tartaar met frietjes en quiche met gerookte zalm en asperges. De quiche is rijkelijk gevuld met heerlijke zalm. Een klein minpuntje is dat daardoor de zalmsmaak iets te veel de bovenhand heeft op de aspergesmaak. De Italiaanse tartaar is mooi afgewerkt met pijnboompitten en Parmezaanse kaas. De huisgemaakte pesto maakt het gerecht helemaal af. De klassieke salade die erbij wordt geserveerd wordt afgewerkt met rucola voor een tikkeltje extra pit. Opgepast als je kiest voor verse voorgebakken frietjes als supplement: ze moeten thuis nog een keertje afgebakken worden in de friteuse.

Klassiek en lekker

We sluiten onze maaltijd af met rijstpap met bruine suiker en huisgemaakte kaastaart met frambozencoulis. We kregen alweer ruime porties waarvan we de helft kunnen bijhouden voor later. Beide gerechten zijn klassiek maar lekker. Bij het opruimen worden we nog verrast twee Chocotoffs onderaan de verpakking.

De Arme Duivel maakt haar belofte waar. We zijn verbaasd dat al dit lekkers ons slechts 53,50 euro heeft gekost. De maaltijden zijn dus niet alleen lekker, maar ook betaalbaar. Zeker een aanrader!

Contactgegevens

Armeduivelstraat 1, 2000 Antwerpen

+32 3 232 26 98

www.armeduivel.be

Prijzen

Voorgerecht: 2,5 - 8 euro

Hoofdgerecht: 9 - 14,5 euro

Dessert: 6 euro

Scores

Maaltijd: 7/10

Kostprijs: 9/10