Take Care herdenkt regisseur Robbe de Hert met ‘Robbe Leeft!’ in OLT Rivierenhof

CVDP

16 september 2020

15u01 0 Antwerpen Op 4 oktober organiseert Take Care in OLT Rivierenhof een avond ter ere van regisseur Robbe De Hert, die in augustus overleden is. “Met ‘Robbe Leeft!’ willen we zijn beelden bekijken, om nog eens goed te lachen om de onnozelheden van die moeilijke Antwerpeneiren, om nog eens ‘Schat’ tegen elkaar te zeggen.”

Robbe De Hert maakte zijn naam in 1963 met zijn eerste kortfilm ‘Twee keer twee ogen’, waarmee hij de debuutprijs won op het festival van de Belgische Film. Later werd hij bekend dankzij ‘De Witte van Sichem’ en ‘Lijmen/Het been’. Zijn laatste project ‘Hollywood aan de Schelde’ schoof een tijdje op de lange baan wegens geldproblemen. Na verschillende crowdfundingsacties, een benefiet in de Antwerpse Arenbergschouwburg en giften van onder andere het Antwerpse stadsbestuur, ging de film in 2018 in première.

Vechter

De regisseur stond bekend om zijn enorme levensvreugde, een meer dan gezonde dosis je-m’en-foutisme en vooral een koppige drive om films te maken en te blijven maken. In augustus overleed hij op 77-jarige leeftijd aan de gevolgen van suikerziekte. “Robbe was een vechter, maar ik denk dat hij nu uitgevochten was”, vertelt Joke Sluydts, die met de overleden regisseur aan ‘Hollywood aan de Schelde’ werkte. “Hij heeft ook gevochten voor de Vlaamse film. Niet alleen voor zichzelf, maar voor alles wat iedereen nu kan doen en kan maken. Dat wordt te veel vergeten.”

Evenement

Take Care organiseert op 4 oktober ‘Robbe Leeft!’ in het OLT Rivierenhof. “Het wordt een avond waarop we Robbe geire zouden inviteren. Om zijn beelden te bekijken, om nog eens goed te lachen om de onnozelheden van die moeilijke Antwerpeneiren, om nog eens ‘Schat’ tegen elkaar te zeggen. Zo’n avond waarop Robbe niet zou mogen ontbreken, want ‘dit is toch één van de schoonste plekken van ‘t Stad’. Dixit Robbe, de eeuwige rebel. Leve Robbe. Robbe Leeft”, klinkt het.

Bart Peeters wordt gastheer van het evenement. Verschillende muzikanten zullen optreden, waaronder De Zware Jongens-band onder leiding van Sam Vloemans en gitaarbeest Bruno De Groote. Ook Tom Lanoye, Stijn Meuris, Stijn Tormans en andere bv’s zullen er te gast zijn. De avond wordt afgesloten met ‘De Bom’, de legendarische film van Robbe, met o.a. Louis-Paul Boon en 60's sexbom Betsy Blair.

Tickets voor ‘Robbe Leeft!’ kosten 20 euro en zijn te koop via de website. Meer informatie over het evenement vind je op Facebook.