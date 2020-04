Take-away recensie: Nimman, de beste Aziaat van ‘t stad? Als je de Pad Thai met kip en banana pancakes bestelt zeker! ADA

08 april 2020

18u31 0 Antwerpen Nimman, de beste Aziaat van Antwerpen, volgens heel wat mensen die er al gingen eten. Met 4.2 op 5 sterren scoort het restaurant ook erg goed op Deliveroo. De koelkast is leeg, de honger groot, de goesting naar de supermarkt af te zakken ver te zoeken.

Spareribs en chicken springrolls als voorgerecht, Pad Thai met kip (17 euro) en Tom yam talay (28 euro) als hoofdgerecht (weet u niet wat dat laatste is? Geen probleem, ik wist het ook niet. Het wordt duidelijk), en banana pancakes (13 euro) en mango sticky rice (13 euro) als dessert. Voor de goede orde, we waren met twee eters.

Over het voorgerecht valt weinig te zeggen, behalve dat het enorm duur is voor wat het is. Voor 13 euro krijg je vier kleine ribbetjes en vier mini chicken springrolls kosten je 11 euro. Dat is gewoon te veel. De ribbetjes zijn niet meer heel warm waardoor ze ook iets taaier zijn geworden. Het dipsausje op basis van sojasaus is wel lekker.

“De Pad Thai is de beste die ik in mijn leven al gegeten heb. Zelfs die in Azië kunnen er niet aan tippen”, zegt mijn tafelgenoot. Ze kan het weten want Pad Thai neemt ze altijd bij een Aziaat. De kip is mals en in grote stukken aanwezig en de zoete smaak (zoals het hoort, volgens de kenner) is subtiel aanwezig. Ook aangenaam: meer noedels dan sojascheuten. Andersom zou het minder aangenaam zijn. De verrassing (letterlijk) is de Tom yam talay. Het is een soort soep met stukken vis in, een gamba, venusschelpen, mossels en pepers. Uitlepelen is voor mij te pikant maar in combinatie met de bijgeleverde rijst best lekker.

Het tweede hoogtepunt, na de Pad Thai, waren echter de banana pancakes in combinatie met kokosijs. Vettig maar lekker boeltje. Wie geen calorieën telt moet het zeker eens proeven. De mango sticky rijst ziet er vanwege de blauwe kleur niet smakelijk uit. Met een lichte kokossmaak is het niet slecht maar het was toch vooral vechten om de bananen pannenkoeken.

Een 4.2 op 5 is op basis van wat we voorgeschoteld kregen misschien wat gul maar bestel je enkel de Pad Thai en die banana pancakes, dan zou je sowieso een 5 op 5 moeten geven.

3,5/5