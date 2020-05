T-shirtverkoop en livestream om Antwerpse nachtleven bruisend te houden Sander Bral

05 mei 2020

17u17 18 Antwerpen Met corona als gemeenschappelijke vijand slaat het Antwerpse nachtleven de handen opnieuw in elkaar om de muzieksector te steunen. Stadsfestival Full Circle verkoopt T-shirts ten voordele van Bar Rodin, Club Capital, De Studio, Onder Stroom, Pekfabrik, Ampere en Club Vaag. Die laatste twee clubs gaan daarbovenop nog in zee met TheCommon voor een gezamenlijke livestream.

Het stadsfestival Full Circle dat zich traditiegetrouw in november in tientallen verschillende clubs, bars, musea en andere unieke locaties afspeelt lanceert een actie om de enorm hard getroffen nachtclubs te steunen. De opbrengst van de verkoop van ‘Support Antwerp Nightlife’ T-shirts gaat integraal naar de Antwerpse clubs en eventlocaties Ampere, Bar Rodin, Club Capital, Club Vaag, De Studio, Onder Stroom en Pekfabrik.

Livestream

Daarnaast organiseren Club Vaag en Ampere met kersverse club TheCommon ook een gezamenlijke livestream op een unieke locatie. “We brengen de drie clubs naar jouw living”, zegt Sam Schnabel van Club Vaag. “De horeca- en eventsector sloot als eerste de deuren en zullen die pas als laatste terug mogen heropenen. Er leeft dan ook een groot solidariteitsgevoel in de sector dat we nu willen onderstrepen met een gezamenlijk livestream. We willen laten zien dat de muzieksector en het clubleven sterker zijn dan het virus en dat we dubbel en dik zullen terugslaan.”

Skyline

De stream wordt opgenomen in de panoramabar van het Lindner Hotel met uitzicht over de hele stad. Voor Ampere speelt Pirrès, Club Vaag wordt door Bocain gerepresenteerd en voor TheCommon speelt SWART ten dans. De livestream speelt zich op vrijdag 15 mei af van 19.00 tot 22.00 uur.

Meer info over de livestream hier. Meer info over de t-shirts van Full Circle hier. Alles over muziek in Antwerpen hier.