Syriëganger opgepakt omdat hij opnieuw wil vertrekken Patrick Lefelon

19 juni 2019

20u32 30 Antwerpen De geradicaliseerde moslim Siraj E.M. (19) zit opnieuw in de gevangenis. Hij werd woensdagochtend samen met zijn echtgenote Iza D.H. (23) opgepakt door de terreurspeurd ers van de federale politie. Het koppel had plannen om af te reizen naar het conflictgebied in Syrië en Irak.

Siraj E.M. was nog minderjarig toen hij in 2016 een tijd in een gesloten jeugdinstelling verbleef omdat hij lid was van groepje geradicaliseerde moslimjongeren. Het groepje probeerde naar Syrië af te reizen en plande aanslagen tegen het Centraal Station en tegen Filip Dewinter (Vlaams Belang).

Geweld tegen zwangere vrouw

Begin februari 2019 werd Siraj E.M. opnieuw gearresteerd. Toen kwam hij hardhandig tussenbeide tijdens een burenruzie. Hij schopte een zwangere vrouw toen in haar buik. Hij zat enkele weken in voorarrest, maar was sinds kort weer vrij.

Volgens het federale parket is Siraj E.M. (19) en zijn bekeerde echtgenote Iza D.H. (23) nog steeds actief in middens van geradicaliseerde moslims. “Het koppel is woensdagmorgen gearresteerd op verdenking van lidmaatschap van een terroristische organisatie. Zij maakten via sociale media plannen om af te reizen naar conflictgebied. De onderzoeksrechter heeft zowel de man als de vrouw laten opsluiten in de gevangenis”, zo liet het federale parket woensdagavond weten.

Tienermeisjes

In Parijs zijn vorige week vrijdag twee meisjes uit Oost-Vlaanderen opgepakt en teruggestuurd naar België. Zij waren naar eigen zeggen op weg naar Syrië. Het oudste meisje (18) werd na verhoor vrijgelaten, terwijl het tweede, 15-jarige meisje werd toevertrouwd aan het parket Oost-Vlaanderen.