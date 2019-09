Swingen met Guy De Pré aan het Havenhuis: gratis festival Retro Antwerp laat je de sfeer van de fifties herbeleven Jan Aelberts en Philippe Truyts

13 september 2019

15u33 5 Antwerpen Dit weekend palmt nostalgie en vintage het Antwerpse Havenhuis in. Op zaterdag 14 en zondag 15 september vindt de eerste editie plaats van het gratis festival Retro Antwerp op het Zaha Hadidplein. “Muziek, vintage, oldtimers en randanimatie die de sfeer van fifties laat herleven, met als blikvanger The Vintage Market en zaterdagavond kruipt Guy De Pré achter de draaitafels”, zegt organisator Ben Mouling.

Op basis van de zonnige weersvoorspellingen en gecombineerd met de autoloze zondag, ziet het er alvast naar uit dat de eerste editie van Retro Antwerp komend weekend een voltreffer wordt. “Laat ons hopen”, zegt Mouling. “Naast The Vintage & Retro Market zijn er dit weekend ook de oldtimers, bars en foodtrucks, The Modernettes, Beauty Boudoir en een Photodecor. Er is natuurlijk ook muziek. Zaterdagavond kan je terecht op ons ‘Roots Festival’ met onder anderen DJ Benny Blue, Walter Broes & The Mercenaries en de Antwerpse Belle Starr & The Boot Jackes. Zondagmiddag is het ‘Radio Modern’-tijd met Sebi Lee en Along Comes Mary”.

Unieke ervaring

Een opvallende naam op de Retro Antwerp-affiche is die van Radio 2-presentator en dj Guy De Pré. Elke zondagvoormiddag duikt hij in ‘De Pré Historie’ terug in de roemrijke muziekgeschiedenis, maar zaterdagavond kruipt hij nog eens achter de draaitafels en sluit hij tussen 22 uur en middernacht de eerste festivaldag af. “Ik was er deze zomer bij aan zee op Retro Sur Mer, dus ik weet wat voor prachtig festival er straks wordt opgebouwd rond het Antwerpse Havenhuis”, zegt De Pré. “Op een unieke locatie krijgen de mensen de kans om letterlijk meegezogen te worden in de sfeer van de jaren vijftig en zestig. Dit is een unieke ervaring voor het ganse gezin en iedereen die van retro houdt, en wat dat laatste betreft zie ik die categorie de laatste jaren groeien en verjongen. Een deel van de jeugd wil op één of andere manier het verleden opnieuw beleven en die kans krijgen ze op Retro Antwerp.”

Retro Antwerp vindt plaats op zaterdag 14 en zondag 15 september op het Zaha Hadidplein rond het Havenhuis en is gratis. Zaterdag kan je er terecht van 12 uur tot middernacht. Op de autoloze zondag begint het festival om 13 uur en eindigt het rond 19 uur.