Swapfiets trekt nu ook naar Antwerpse districten ADA

21 januari 2020

Vanaf deze maand zal Swapfiets beschikbaar zijn in 15 nieuwe (deel)gemeentes in en rond Antwerpen. De bestaande servicegebieden breiden uit, zodat de herkenbare blauwe voorbanden van Swapfiets voortaan ook te vinden zijn in onder andere Wilrijk en Merksem.

Door de uitbreiding van de servicegebieden kan je nu ook een beroep doen op Swapfiets in heel wat randgemeenten van de Swapfiets-steden. Swapfiets belooft een altijd werkende fiets. En gaat er toch iets kapot? Dan komt Swapfiets binnen een dag naar je toe om je fiets te repareren of te vervangen wanneer en waar je maar wilt. Swapfiets is daardoor het fietsabonnement waar je altijd op kan rekenen.

Zo zal je de fietsen ook zien rijden in Hoboken, Wilrijk, Deurne (inclusief het stukje van Borsbeek binnen de R11), Merksem en het Kiel. “Er was grote vraag naar Swapfiets van potentiële klanten die net buiten het huidige servicegebied wonen. Bijvoorbeeld van ouders van schoolgaande kinderen of young professionals uit de rand rond de grote steden die dagelijks naar de stad fietsen. Zij kunnen nu ook thuis geholpen worden”, vertelt Thomas Schiltz, country operations manager Belgium van Swapfiets.