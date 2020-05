Swapfiets heeft nu al 10.000 gebruikers en daar heeft coronacrisis belangrijk aandeel in ADA

26 mei 2020

09u37 0 Antwerpen Swapfiets heeft de grens van 10.000 gebruikers bereikt. Sinds 2018 zie je de fietsen met de herkenbare blauwe voorband in verschillende Vlaamse steden. Door de coronacrisis is de vraag naar een Swapfiets alleen maar toegenomen. 42 procent van de nieuwe klanten geeft de crisis aan als reden om een abonnement te nemen.

De coronacrisis doet Belgen massaal voor de fiets kiezen. Een tendens die ze ook bij Swapfiets merken, vooral dan in Brussel. Daar kwamen er sinds het begin van de lockdown 1.000 nieuwe klanten bij. De teller staat er vandaag op 2.500, begin maart waren dat er nog 1.500, een stijging met 60 procent.

Uit een bevraging bij 741 nieuwe klanten in de vier landen waar Swapfiets actief is, blijkt dat voor 42 procent de situatie rondom het coronavirus bijdraagt in hun keuze voor Swapfiets. Maar liefst 45 procent denkt dat de fiets vandaag het beste alternatief is voor verplaatsingen. 35 procent gaf aan het openbaar vervoer te mijden om gezondheidsredenen.

Simpel concept

Swapfiets is sinds begin 2018 actief op de Belgische markt. Ondertussen vind je de fietsen met de herkenbare blauwe voorband terug in vijf steden - de hoofdstad inclusief - en heeft het fietsabonnement 10.000 klanten overtuigd in ons land. Het simpele concept blijkt nu de basis voor het succes. “Een fiets die altijd werkt, voor een vast bedrag per maand, helemaal voor jezelf en quasi meteen beschikbaar: een meer flexibele mobiliteitsoplossing vind je deze dagen moeilijk”, zegt Thomas Schiltz, country operations manager Belgium van Swapfiets.

Fietsabonnement Swapfiets doet zijn klanten een heel eenvoudige belofte: voor een vast bedrag per maand heb je een fiets die altijd werkt. In tegenstelling tot de deelfietsen, heb je een Swapfiets ook helemaal voor jou alleen. Fietsherstellingen of fietsleveringen gebeuren waar de klant het wil: in de Swapfietswinkel, maar ook thuis, op kantoor of op een andere door de klant gekozen locatie.