Swapfiets geeft honderd gratis fietsen aan Antwerpse zorgverleners

27 maart 2020

10u31 0 Antwerpen Swapfiets, het fietsabonnement met de blauwe voorband, geeft honderd gratis fietsen aan het personeel van ZNA (ZiekenhuisNetwerk Antwerpen). “We willen cruciale sectoren vanuit Swapfiets zoveel mogelijk ondersteunen.”

“Zorgpersoneel en werknemers van cruciale sectoren - zoals de voedingsnijverheid, de veiligheid en de distributie - die zich moeten verplaatsen, moeten dat ook kunnen blijven doen. Daarom hebben we besloten om kosteloos fietsen aan te bieden aan ZNA”, zegt Thomas Schiltz, country operations manager Belgium van Swapfiets. “De fiets is en blijft immers een goede en veilige optie voor verplaatsingen. Vandaar dat we er ook voor kiezen om continuïteit in onze service te voorzien door fietsen bij mensen thuis te blijven bezorgen.”

Vandaag, vrijdag 27 maart, zal een eerste levering van honderd fietsen aankomen bij ZNA. “De daling van het aanbod van het openbaar vervoer gecombineerd met het feit dat onze mensen in shiften werken, doet ons zoeken naar andere vormen van mobiliteit,” zegt ZNA-mobiliteitsmanager Felix Vanvuchelen. “We hebben meer dan 6.000 personeelsleden, die allemaal meer shifts draaien dan normaal. Dat zijn niet alleen zorgverleners, maar ook ondersteunend personeel zoals technici en poetspersoneel. Wij stimuleren het gebruik van de fiets al langer, maar dit zien we als een opportuniteit om onze mensen nog meer te doen fietsen.”

Bedrijven uit cruciale sectoren die op zoek zijn naar een mobiliteitsoplossing kunnen contact opnemen met Swapfiets opnemen via service@swapfiets.com of via +32 33 04 55 75.