Swapfiets gaat elektrisch: fietsaanbieder komt met e-bikes naar Antwerpen Jonathan Bernaerts

18 juni 2019

17u50 0 Antwerpen Fietsaanbieder Swapfiets komt met e-bikes naar Antwerpen. Voortaan kan je een abonnement afsluiten om met de ‘Swapfiets Power 7’ door de stad te toeren. Net als bij de gewone fietsen van Swapfiets is onderhoud aan huis in het pakket inbegrepen.

Dat Swapfiets met e-bikes zou komen, stond in de sterren geschreven. En nu is het zover: de fietsaanbieder stelt sinds dinsdag in Antwerpen en Brussel ook elektrische fietsen ter beschikking. De ‘Swapfiets Power 7’ is voorzien van een Bosch middenmotor die tot een snelheid van 25 kilometer per uur ondersteunt. Dankzij de krachtige, uitneembare batterij heeft de e-bike een bereik van 200 kilometer.

“In grote steden blijft mobiliteit een uitdaging”, zegt Steven Uitentuis, medeoprichter Swapfiets. “In de zoektocht naar duurzame vervoersmiddelen is de fiets een logische keuze, maar voor wie dagelijks de hele stad door moet is dat een ander verhaal. Daarom komen we nu met een elektrische Swapfiets. Hetzelfde aantrekkelijke abonnement zonder kopzorgen, maar met elektrische aandrijving zodat je zonder te zweten bij je afspraak kunt komen.”

Zoals gezegd, zijn de abonnementsvoorwaarden van de e-bikes zijn dezelfde als die voor de gewone fietsen. Voor een vast bedrag per maand huur je een fiets mét diefstallenverzekering. Als er een defect zoals een lekke band is komt een medewerker van Swapfiets langs om de fiets te herstellen of te ‘swappen’ voor een ander exemplaar. Het abonnementsgeld voor ‘Swapfiets Power 7’ ligt wél fors hoger: 75 euro per maand. Voor de gewone fietsen betalen gebruikers 17,5 euro per maand en studenten 15 euro.

Swapfiets, dat in 2014 door drie Nederlandse vrienden werd opgericht, is momenteel actief in bijna 50 steden in België, Nederland, Duitsland en Denemarken. Recent werd in ons land (meer bepaald in Antwerpen, Brussel, Gent en Leuven) de kaap van 5.000 gebruikers gerond. Vooral onder studenten zijn de fietsen met de kenmerkende blauwe voorband erg populair.